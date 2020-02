TroisiÃ¨me jour de la grÃ¨ve du PNC dâ€™Air AlgÃ©rie : Vols annulÃ©s et clients en colÃ¨re

Pour son troisième jour consécutif, le débrayage du personnel navigant commercial (PNC) d’Air Algérie s’est poursuivi, hier, au grand dam des usagers de la compagnie aérienne, ceux particulièrement à destination des régions du Sud, où l’ensemble des vols ont été annulés. «Nous comptabilisons une cinquantaine de vols annulés depuis le début de la grève, la plupart concernent les lignes intérieures», a fait savoir le chargé de communication d’Air Algérie, Amine Andaloussi.

Le constat risque de perdurer dans le temps, se désole-t-il, expliquant que même si la justice, par le biais d’une ordonnance rendue lundi par le tribunal de Dar El-Beida, a sommé les grévistes de reprendre immédiatement le travail, le Snpnca campe sur sa position de poursuivre la grève. Amine Andaloussi explique, à ce propos, que pour rendre exécutoire ladite ordonnance, cela requiert toute une procédure, où il est question de solliciter le service compétent de la wilaya d’Alger et éventuellement le recours à l’intervention de la force publique. Est-il dès lors possible d’ouvrir le dialogue entre la direction d’Air Algérie et le syndicat gréviste dans le but de trouver un terrain d’entente et de mettre un terme aux désagréments causés aux passagers ? À cette question, notre interlocuteur rappelle que le dialogue constitue un principe de gestion adopté par Air Algérie dans ses relations avec les partenaires sociaux. Toutefois, ajoute-t-il, «lorsqu’il s’agit de dialoguer le couteau sur la gorge, cette manière de faire est catégoriquement exclue». Air Algérie assimile en effet le débrayage du collectif PNC à une véritable «prise d’otage de sa clientèle».

Qualifiant ce mouvement de débrayage d’anarchique, une action de contestation sans préavis, la direction a eu recours à des mesures de suspension à l’encontre du personnel gréviste touchant plus de 80 personnes.



Tassili Airlines à la rescousse



Une cellule de crise a été par ailleurs installée par Air Algérie, pour faire face à la grève. Dans ce cadre, il a été décidé d’affréter deux avions auprès de la Tassili Airlines, pour atténuer un tant soi peu les conséquences de l’annulation des vols préjudiciables pour la clientèle et coûteuses pour la compagnie.

Une autre décision consiste en la signature de contrats avec des personnes qui ont achevé leur formation dans des centres agréés par l’État, pour remplacer éventuellement le personnel gréviste. En dépit du maintien de la grève, Air Algérie a pu quand même garantir 60% des vols, affirme le chargé de communication qui précise que la compagnie n’est pas déficitaire vu qu’elle envisage d’acquérir 29 avions. Il ajoute qu’Air Algérie dispose de 56 avions et emploie 9.600 salariés. Abordant le prix des billets élevés, notamment en saison estivale, il a indiqué que le principe de l’offre et de la demande détermine les tarifs. Interrogé, à propos du groupe Air France qui a renforcé ses dessertes vers l’Algérie, M. Andaloussi indique que la compagnie française a ciblé le marché algérien, soulignant que l’annonce de cette dernière intervient au deuxième jour de grève du PNC d’Air Algérie.



Le calvaire des passages du Sud



Une virée, hier, à l’aéroport d’Alger, nous a permis de constater le calvaire de la clientèle, particulièrement à destination des régions du Sud, livrés à eux-mêmes. «Je devais rejoindre hier ma famille à Tindouf, mais le vol a été annulé. J’ai passé la nuit à l’hôtel de l’aéroport, et je suis toujours dans l’attente de la reprogrammation de mon vol. Pour l’heure, aucune information ne m’a été communiquée», déplore Abdellai Ahmed, visiblement agacé. Idem pour Mme Ammoura Hammadi venue d’Espagne pour une visite familiale à Tindouf.

C’est aussi le cas d’un groupe d’étudiants sahraouis à destination des camps des réfugiés du Polisario. Nous avons également pris langue avec des étrangers de différentes nationalités européennes qui veulent, eux aussi, rejoindre les camps de réfugiés pour participer au 20e Marathon de solidarité avec le peuple sahraoui.

Les vols programmés pour la matinée d’hier à destination d’Oran ont été également annulés, et les usagers se sont plaints du manque d’information.

Karim Aoudia