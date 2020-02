13e journÃ©es du marketing touristique : La destination AlgÃ©rie au cÅ“ur des dÃ©bats

La promotion de la «destination Algérie» a été au cœur des débats, hier, à l’occasion des travaux des 13es Journées internationales du marketing touristique, organisées par RH. International Communication, à l’École supérieur d’hôtellerie d’Aïn Bénian (Alger).

Les participants ont mis l’accent sur la nécessité pour notre pays de «se mette au diapason des nouvelles techniques, solutions et pratiques pour commercialiser, d'une façon efficace», la destination Algérie. Une destination qui recèle des potentialités touristiques énormes, vu l'étendue de sa superficie, mais surtout sa diversité géographique, culturelle et cultuelle, ainsi que la richesse de ses régions en matière de traditions.

Dans cette optique, le directeur des investissements touristiques au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Lamine Gharbi, a mis en avant la stratégie nationale de marketing touristique visant à concurrencer les marchés régionaux et internationaux, conformément aux normes en vigueur.

Le secteur du Tourisme œuvre, avec l'Organisation mondiale du tourisme et le Programme des Nations unies pour le développement, à mettre en place cette stratégie, en vue de «promouvoir le produit touristique national et renforcer la présence de l'Algérie dans les différents fora touristiques internationaux et régionaux», rappelant, à ce titre, la participation algérienne aux différentes rencontres et manifestations touristiques, pour présenter le produit et la diversité d’une destination touristique originale et authentique.

À cet effet, un site web, intitulé «Visiter l'Algérie», qui fournit toutes les informations sur les sites, les circuits touristiques et les hôtels disponibles, pour attirer davantage de touristes étrangers, a été lancé par le ministère du Tourisme.

Abordant le volet investissement, M. Gharbi a fait savoir que son département ministériel accorde un intérêt «particulier à l’amélioration de la qualité des services touristiques, à travers la formation continue». C’est d’ailleurs les objectifs prévus par le Schéma d’aménagement du tourisme à l’horizon 2030, qui traduit «la volonté de l’État de valoriser le potentiel naturel, culturel et historique du pays», et de le mettre au service de la mise en tourisme de l’Algérie, afin de la «hisser au rang de destination d’excellence dans la région euro-méditerranéenne», dit-il.

Le même responsable a insisté sur la nécessité de réaliser des projets touristiques conformes aux normes internationales, notamment dans les régions côtières, du Sud et des Hauts-Plateaux, et à proximité des sources thermales. Il a révélé que 2.666 projets touristiques ont été approuvés, à ce jour, par le ministère, engendrant la réalisation de 317.000 lits, qui permettront la création de pas moins de 124.000 emplois.

Parmi ces projets, le directeur des investissements touristiques du ministère du Tourisme indique que plus de 500 projets touristiques et hôteliers sont actuellement en cours de réalisation au niveau national. Il a rappelé, à ce propos, les facilités accordées aux investisseurs, notamment en ce qui concerne l'accès aux prêts bancaires, au foncier, ainsi que la réduction des impôts et des taxes.

Concernant le foncier touristique, l’intervenant a fait état de l’existence de quelque 225 Sites d'expansion touristique, sur une superficie totale de 54.000 hectares au niveau national, ainsi que 100 sites pouvant abriter des projets de stations thermales.



La promotion du tourisme, l’affaire de tous



Pour sa part, le directeur de RH. International Communication, Rachid Hassas, a estimé que le développement du tourisme et la promotion de la destination Algérie ne sont pas uniquement le rôle et l'affaire des pouvoirs publics, à travers le ministère du Tourisme. «C'est l'affaire de tous et tout le monde doit participer à cet élan pour remettre le tourisme national sur les rails», a-t-il déclaré.

Il ajoute que les Journées du marketing viennent «renforcer la stratégie du gouvernement, pour promouvoir» la destination touristique de l'Algérie et «mettre en valeur les produits de l'artisanat». Hassas a assuré que ce rendez-vous constitue, pour les professionnels du secteur de l'hôtellerie, du marketing, les agences de voyages et les compagnies aériennes, une «belle occasion pour rester à l'affût des meilleures pratiques dans cette industrie, en vue d’amorcer la nouvelle année avec force».

La responsable du département marketing et qualité du Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj, Mme Amina Benmessaoud, a évoqué, de son côté, les mesures prises par son établissement pour l’acquisition de la certification de management de la qualité ISO 9001, au courant de l’année prochaine, et noté que l’établissement touristique qu’elle représente se focalise principalement sur «l'amélioration de la qualité du marketing et de la promotion, à travers l’amélioration de la qualité des services et des compétences».

Salima Ettouahria