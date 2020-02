CoopÃ©ration : BientÃ´t un Institut des Ã©tudes corÃ©ennes

Le projet de création de l’Institut des études coréennes en Algérie est actuellement en préparation, a annoncé, hier à Alger, le directeur du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD), Yacine Belarbi, en marge du Forum algéro-coréen, organisé au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique (Cerist), à l’occasion de la célébration du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. «Nous avons eu l'aval de la direction générale de la recherche et les moyens pour la réalisation de cet institut sont disponibles», a fait savoir Yacine Belarbi, qui assure de la disponibilité des Coréens à créer cet institut. Le futur institut permettra les échanges d'expérience et de connaissances entre deux pays dans les domaines sociétal, de l’histoire et de la culture. Il a relevé l'intérêt des jeunes pour la culture coréenne ces dernières années et a précisé qu’une formation en langue coréenne est dispensée depuis plus de trois ans à l'Université Alger II.

Le DG du CREAD a insisté sur la nécessité de renforcer cette coopération. «Nous voulons l'ouverture vers une coopération, notamment dans les sciences et technologies de pointe», a-t-il noté, affirmant que les Coréens sont prêts à trouver les mécanismes pour réaliser l'échange et la coopération dans le domaine de la recherche scientifique. «L’Institut des études coréennes permettra de consolider les échanges de partenariat dans le domaine de la recherche scientifique, non seulement dans les sciences sociales mais aussi dans d’autres domaines tels que les mathématiques, l'informatique et l'électronique de pointe», a-t-il ajouté. Belarbi est revenu également sur l’importance du Forum algéro-coréen qui a pour objectif d’intensifier les échanges entre les universitaires et les chercheurs sur les questions de l'économie, de la société, de l'art et de la culture.

Dans son allocution, l’ambassadeur de Corée, Lee Eun-Yong, a mis en valeur les liens d’amitié et de coopération entre les deux pays et soutenu que depuis l’établissement des relations diplomatiques, en 1990, la République de Corée et l’Algérie n’ont cessé de développer leurs liens d’amitié et de coopération dans tous les domaines, relevant les similitudes historiques et culturelles entre les deux pays. «L’Algérie est l’un des partenaires les plus privilégiés de la Corée sur le continent africain, puisqu’elle est le seul pays africain avec lequel nous avons établi un partenariat stratégique», indique Lee Eun-Yong.

Il a rappelé que durant les années 1980, des entreprises coréennes étaient présentes sur le marché algérien. «Actuellement, on compte environ 1.000 ressortissants coréens qui travaillent dans une trentaine d’entreprises pour la réalisation de nombreux projets, à commencer par la construction de centrales à cycle combiné au gaz, jusqu’à la modernisation du système douanier», a précisé l’ambassadeur.

Il évoquera la coopération bilatérale dans les domaines de l’enseignement et la culture, citant les bourses octroyées aux étudiants.

Au volet académique, Lee Eun-Yong a souligné l’importance du Forum Corée-Algérie 2020, qui peut constituer un jalon très important en matière d’échanges bilatéraux pour la formation des leaders de demain et l’échange de connaissances et de savoir-faire. «La pertinence des idées et des opinions proposées aujourd’hui par nos professeurs et nos chercheurs contribuera certainement à renforcer les relations diplomatiques entre l’Algérie et la Corée», a-t-il conclu.

Kamélia Hadjib