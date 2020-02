AssemblÃ©e parlementaire de lâ€™OSCE : Une dÃ©lÃ©gation de lâ€™APN Ã  Vienne

L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part aux travaux de la session d'hiver de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE), prévus du 20 au 21 février courant à Vienne (Autriche), a indiqué un communiqué de l'APN. Les travaux de cette session s'articuleront autour des réunions de la commission permanente, a précisé le communiqué, ajoutant que la session mixte des commissions générales abordera les axes de la démocratie, les droits de l'Homme et les questions humanitaires ainsi que des questions économiques, scientifiques, technologiques et environnementales. Les députés Touil Boucif et Chennouf Mohamed représenteront l'APN aux travaux de cette session, note le communiqué de la chambre basse du Parlement.