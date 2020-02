AlgÃ©rie - Turquie : Partenariat dans le domaine de lâ€™Ã©nergie

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu, mardi, au siège de son département ministériel, M. N. Celal Toroglu, vice-président de l’entreprise turque Ronesans. Les discussions ont porté sur l’état d’avancement des relations de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures et de l’électricité avec l’entreprise turque, en Algérie et en Turquie, et les perspectives futures. Les deux parties ont exprimé leur satisfaction des relations de coopération existantes, notamment dans le cadre du contrat EPC avec GEAT, pour la construction du complexe industriel pour la fabrication des turbines, alternateurs et autres équipements de centrales électriques à Batna et également avec Sonatrach dans le cadre du projet PDH-PP «Ceyhan» en Turquie d’une capacité de production de 450.000 tonnes de polypropylène. Le ministre de l’Energie a exprimé son souhait de voir l’entreprise turque renforcer davantage sa présence en Algérie et saisir les opportunités offertes dans le cadre des programmes de développement prévus par le secteur de l’Energie, notamment dans le domaine de la recherche/exploration des hydrocarbures, le développement de l’industrie pétrochimique et l’électricité.

Pour sa part, M. Celal Toroglu a réaffirmé l’intérêt porté par son entreprise pour le marché énergétique algérien et sa volonté de renforcer davantage cette collaboration très fructueuse avec les entreprises algériennes.