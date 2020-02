AADL : M. Nasri ordonne la finalisation des projets programmÃ©s

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a instruit mardi les cadres de son secteur de finaliser la réalisation des projets programmés dans le cadre de la formule de location-vente «AADL» en respectant les délais fixés dans le cahier des charges, a appris l'APS auprès du ministère.

Lors d'une réunion avec les cadres de son département, le ministre a insisté sur l'impératif d'examiner tous les obstacles entravant l'avancement de ces projets, tout en assurant la qualité prévue par le cahier des charges.

La réunion a évoqué, entre autres, le taux de réalisation des projets «AADL» à travers tout le territoire national, outre la manière d'accélérer leur accomplissement «projet par projet».

A ce propos, M. Nasri a appelé à «parachever la réalisation de ces projets, à respecter les délais fixés dans le cahier des charges et à examiner les différents obstacles auxquels font face lesdits projets tout en assurant la qualité prévue dans le cahier des charges».

Par ailleurs, le premier responsable du secteur a instruit les responsables de ne plus promettre la remise de ces projets sans vérifier la qualité des logements livrés, notamment en ce qui concerne l'aménagement.

La réunion a été également l'occasion pour recenser les projets s'inscrivant dans le cadre des équipements publics. A cet effet, une réunion sera programmée dans les prochains jours.

Dans le même contexte, M. Nasri a instruit les directeurs régionaux de l'AADL (Annaba, Constantine, Oran, Alger Ouest, Alger Est et Ouargla dans le Sud algérien) quant à la nécessité d'inspecter tous les logements avant leur livraison et de programmer des sorties sur le terrain en vue d'inspecter la qualité des logements, en compagnie des représentants des souscripteurs, si possible.

De son côté, le directeur général de l'AADL et les directeurs régionaux de l'AADL ont affirmé leur profond souci de déployer tous les efforts en vue de l'achèvement de tous les projets en œuvrant sérieusement au service du souscripteur.

Ont pris part à cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, le directeur général du logement, le directeur général de l'urbanisme et de l'architecture, le directeur général des équipements publics, le directeur du logement promotionnel, le président-directeur général de l'Organisme national de contrôle technique des constructions (CTC), le directeur général de l'AADL et les directeurs régionaux de l'AADL (Annaba, Constantine, Oran, Alger Ouest, Alger Est et Ouargla).