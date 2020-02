Chiffre dâ€™affaires des assurances : Les atouts du marchÃ©

Le secrétaire général de l’Union générale des assurances arabes, M. Chakib Abouzaïd, a indiqué à la revue Finassurance, que le monde arabe génère 46 milliards de dollars de primes par an, dont 1,4 milliard pour l’Algérie. Les pays les plus actifs dans le secteur sont l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, avec 21 milliards, suivis du Maroc avec 4,4 milliards. Chakib Abouzaïd explique que la production de l’Algérie est handicapée par la dévaluation du dinar alors qu’elle était l’un des leaders dans la région. Le même responsable insiste sur la coopération interarabe pour booster le secteur. Il cite l’exemple de la Compagnie centrale des assurances qui a des clients partout dans cette partie du monde. Certaines contraintes entravent l’expansion du marché. Si la CCR va se réassurer à l’étranger, les pays arabes ne suffiront pas, ce qui l’oblige à solliciter des marchés internationaux, explique-t-il.

Il ajoute que les projets de Sonatrach ont besoin d’une couverture mondiale et non seulement arabe, car cela fait partie de la globalisation du métier d’assurance, est-il noté.

A cela s’ajoute le fait que le groupe GIG a déjà deux compagnies dans le pays. Dans le domaine des implantations dans le monde arabe, il y a également un groupe marocain qui a une compagnie en Tunisie et en ouvrira une autre bientôt en Egypte. Ces échanges permettent une circulation des professionnels dans ces pays. Ainsi, des Algériens travaillent au Golfe et inversement car «il n’y a pas de limites à la coopération». La revue Finassurance a indiqué que la 33e conférence de l’Union générale des assurances arabes aura lieu en Algérie en octobre prochain en partenariat avec l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance.

A. M.