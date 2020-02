Industrie automobile : Lâ€™heure de la dÃ©cantation

L’urgence a eu raison de ses hésitations. Le temps d’aller vers une réelle industrie automobile presse. Le diagnostic du ministre de l’Industrie et des Mines confirme la longue persistance du capharnaüm, des errements, des pathologies qui ont ankylosé la filière automobile. Aux constructeurs automobiles étrangers, M. Aït Ali Braham brandit un nouveau cahier des charges qui «présentera la signification réelle» d’une véritable usine automobile selon les normes mondialement reconnues.

«La décantation doit se faire et ne resteront dans notre pays que les véritables investisseurs, dans le secteur industriel, les charlatans devront retourner d'où ils sont venus», affirme, sentencieux, Mourad Goumiri, économiste, joint par nos soins. Il pointe du doigt une importation déguisée «free of taxes» qui ne dit pas son nom, offerte à des entreprises étrangères avec des pseudos-opérateurs privés, triés sur le volet». Côté compagnies d’assurances, les avis diffèrent, Nacer Saïs, Pdg de la SAA, affirme que la société encourage ce lifting annoncé par le ministre de l’Industrie qui «sera porteur de bien pour l’économie nationale». Pour lui, l’heure de troquer l’uniforme de la quantité a bien sonné. Il ne voit point d’inconvénients de voir le nombre de constructeurs étrangers se réduire à deux ou trois. La mise en place d’une véritable industrie automobile «nécessite de l’engagement, de la persévérance, et par-dessus tout, de la performance». Qu’en est-il de l’impact sur le chiffre d’affaires de la SAA, dont la branche automobile représente 68% du portefeuille global ? «Nous prenons nos devants», répond, laconique mais rassurant, M. Saïs, relevant que toute compagnie doit s’adapter aux changements de l’environnement économique.

S’il admet que les nouvelles immatriculations des véhicules sont réduites comme peau de chagrin, le patron de la SAA ne compte pas baisser les bras. Sa compagnie se veut «innovante et exploitera de nouvelles pistes». Quant à Hassan Khelifati, sa compagnie, Alliance Assurances en l’occurrence, ressent depuis 2019 l’impact du cafouillage qu’a connu le dossier d'importation des kits CKD-SKD. «Pour début 2020, la branche auto enregistre une baisse de 10% par rapport à la même période de l’année dernière», fait-il savoir. Trois raisons principales expliquent, selon lui, cette contre-performance.

Il est cite l’«accentuation de la guerre des prix et des dumpings sans l’intervention du régulateur, la nouvelle taxe de l’Environnement ainsi que l’absence de nouvelles immatriculations». M. Khelifati estime que le développement d’une industrie automobile performante est tributaire d’une vision à long terme et non conjoncturelle, avec à la clé une stabilité juridique.

Rappelons que le nouveau cahier des charges, dont il est question, exige aux constructeurs étrangers une révision à la hausse du pourcentage de participation dans les statuts, qui était de 30%, avec une implication dans le pacte des associés, une intégration qui se fera dès le début, du moins pour le carrossage. Entre autres…