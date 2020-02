Concours de la meilleure photographie Ã  Tiaret : Ahmed Zakaria Boudebouza remporte le 1er prix

Le photographe amateur Ahmed Zakaria Boudebouza a remporté le premier prix du concours de la meilleure photographie de monuments archéologiques de Tiaret, organisé par la maison de la culture Ali-Maâchi du chef-lieu de wilaya.

Ahmed Zakaria Boudebouza a décroché la première place pour une photo du site archéologique de Lajdar, devant le photographe amateur Samir Touma, qui participe avec une photo du vestige «Zemala de l'Emir Abdelkader» et du photographe amateur Réda Lemidi avec une photo de la vieille mosquée.

Le jury a souligné que «ce concours a été annoncé au début du mois de février jusqu’au 10 février, avec la participation de 13 photographes amateurs.

Kada Kembiz, directeur de la maison de la culture Ali-Maâchi a déclaré que ce concours vise à découvrir des talents dans le domaine de la photographie et de la promotion culturelle et touristique et à créer une atmosphère de compétition entre amateurs en photographie.

Le jury, qui a supervisé l'évaluation des activités des participants, est composé du spécialiste de l'audiovisuel Abdelkader Boudebza, du chef de l'atelier audiovisuel de la maison de la culture, Sofiane Chaib, et l’artiste Aya Kerroum.