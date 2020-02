Concert : Lemma de BÃ©char sur la scÃ¨ne de lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger

Dans le cadre de ses activités culturelles et musicales, l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih abritera demain, vendredi, un spectacle empreint d’authenticité et de spiritualité, dédié aux musiques traditionnelles féminines de la région de la saoura (Béchar), qui sera animé par l’ensemble «Lemma de Béchar». Coïncidant avec le week-end, ce spectacle fera le bonheur d’un grand nombre d’habitants de la capitale qui sont attirés par ce genre musical.

Comme il est de tradition, un public nombreux est attendu à l’opéra d’Alger pour vivre un voyage virtuel et spirituel à travers le patrimoine musical féminin de la région de la Saoura sous la houlette de la chanteuse Souad Asla qui avait initié ce projet en 2015 avec une dizaine de chanteuses et musiciennes de Béchar.

Ces dernières reprendront de nombreuses pièces musicales du répertoire algérien. «La ferda», «le gnawi», «le tindi et la hadra» résonneront lors d’une soirée festive, avec les reprises de plusieurs chansons ayant enregistré un grand succès comme telles que «A Sidi Moulana», «Slat Lefdjer», «Nebki aâla Dnoubi», «Zine Elem’ma» ou encore «Lemti», «manakel zebda».

Ces musiciennes ont fait découvrir la «Ferda» féminine, le diwan mais aussi des chants traditionnels des «Zeffanates» et «Djebbaryates» (troupes musicales locales) entonnés lors des fêtes familiales ou populaires, à l’intérieur du pays, notamment dans l’autre côté de la mer. Elles ont brisé le tabou de l’interdit musical à la femme qui a régné autrefois. Elles n’ont pas eu peur de toucher au guembri interdit ni de défier leur famille pour se faire entendre. Le groupe est capable de déplacer des montagnes et des déserts pour partager cette sublime transe qui soigne l’âme. Une dizaine de femmes venues du sud de l’Algérie composent l’Orchestre Lemma. Un concentré de puissance féminine et d’humanité à découvrir absolument.

«Lemma Becharia» a toujours su séduire le public par la spontanéité de ses membres, l’authenticité de sa musique, le jeu de scène en plus de l’originalité de voir des femmes s’attaquer à des styles connus pour être masculins. La troupe a bien trouvé son horizon, une petite soupape de liberté et un souffle de créativité qui a bousculé son aura «désertique».

Jouant du bendir, du tbel, du karkabou et de la ferda, la troupe improvise dans chaque spectacle qu’elle anime, pour le plaisir de ses fans et de ce public qui se déplace, nombreux, à chaque fois pour la voir.

Prévu à partir de 19h30, il y a lieu de préciser que le concert de Lemma de Béchar a fixé son prix d’accès à 1.000 DA. Les billets sont d’ores et déjà en vente au guichet de l’Opéra, tous les jours, du 10h à 17h.

K. A. A.