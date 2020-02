Nouvelles des Bibans, Gendarmerie nationale : Baisse de la criminalitÃ©

Page animée par : Fouad Daoud

La Gendarmerie nationale a indiqué que le nombre des affaires traitées, en 2019, est de 1.296, contre 1.468 en 2018. La wilaya a enregistré une baisse de la criminalité, selon le commandant du groupement de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Abdelkader Abassa, qui a animé une conférence de presse pour présenter le bilan d’activité de ce corps.

Les crimes contre les personnes traduisant la violence dans la société avec des phénomènes comme les agressions verbales, les coups et blessures volontaires et les meurtres ont été de l’ordre 727, alors qu’ils ont été de 798 l’année dernière.

Les atteintes aux biens, qui viennent en second lieu, sont passées de 310 à 291, en 2019. Même les agressions contre la sécurité publique ont baissé allant de 55 cas à 53.

Les affaires de faux et usage de faux ont connu la même tendance passant de 283 à 167.

Le lieutenant-colonel n’a pas manqué d’insister sur l’efficacité du plan arrêté pour lutter contre la criminalité pour arriver à ce résultat, un plan qui se base, d’après lui, sur l’occupation du terrain à travers la multiplication des opérations, le développement de la police de proximité et l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication. Pour le premier aspect, il a cité les barrages, les rondes et surtout les descentes dans les lieux fréquentés par les malfaiteurs en anticipant les crimes. Les éléments de la gendarmerie, qui ont établi des relations privilégiées avec les citoyens en écoutant leurs préoccupations, ont obtenu leur participation dans la lutte contre la criminalité.

La sensibilisation a donné la possibilité de prévenir la croissance de plusieurs fléaux comme la consommation de la drogue en milieu scolaire.

Les rapports avec les représentants locaux des médias à travers les rencontres spécialisées et la participation aux émissions radiophoniques font partie de cette panoplie.



Lutte contre la cybercriminalité



La gendarmerie a fait appel aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour combattre le développement du crime qui a changé de méthodes et de domaines d’activité. C’est ainsi que le groupement compte deux cellules de lutte contre la cybercriminalité.

Les mêmes technologies ont amélioré l’identification des personnes et des voitures recherchées et permis aux citoyens de communiquer rapidement avec les services de la gendarmerie.

C’est ainsi que le numéro vert a été très utile pour la gendarmerie qui a effectué 488 interventions dans la wilaya, en 2019, grâce aux appels de particuliers, dont 15 pour des affaires de drogue, d’atteinte à la sécurité publique et pour agressions. 125 appels ont été effectués pour dénoncer des menaces contre les biens et les personnes.

L’utilisation de ces technologies a même dépassé cette étape pour toucher les plaintes déposées à travers l’application PPGN, nous apprend le lieutenant-colonel Abassa qui annonce que ses services que ce soit les brigades, les compagnies et les sections ou le siège du groupement communiquent entre eux et avec le commandement régional grâce aux moyens électroniques.

Cette évolution a touché, a-t-il tenu à rappeler, la police scientifique dans le traitement des indices laissés par les criminels.



Une couverture sécuritaire de 85%



Le même responsable a noté une hausse des affaires de drogue. La wilaya a connu 37 affaires de ce genre l’année écoulée, contre 14 en 2018. Même si les quantités saisies ont été moindres avec 41 kilogrammes contre 213 précédemment.

75 des membres des réseaux de trafic de stupéfiants ont été placés sous les verrous en 2019, soit 41 de plus par rapport à l’année écoulée.

Il faut rappeler que la plupart de ces affaires ont été traitées grâce à la vigilance des agents qui surveillent les axes routiers et notamment l’autoroute. Beaucoup de réseaux de dealers spécialisés dans le stockage, le transport et la vente des stupéfiants choisissent cet axe pour les faire transiter de l’ouest du pays à l’est.

Le bilan comprend les affaires traitées dans le cadre de la lutte contre la vente illégale des boissons alcoolisées. Cette activité préoccupe les services de la gendarmerie.

Des quantités importantes de ce produit ont été d’ailleurs saisies par les gendarmes au cours des différentes opérations effectuées.

Le bilan présenté par le commandant de groupement de la gendarmerie évoque 1.130 saisies, soit 4 fois plus qu’en 2018. Le nombre d’affaires traitées a augmenté sensiblement.

En matière de police spéciale, le nombre des infractions relevées par les éléments du groupement est également élevé. L’augmentation a été de 826 manquements aux règles régissant les eaux, l’environnement, l’urbanisme, la gestion des ordures et la santé publique.

Ces actions de répression de la fraude s’ajoutent au travail de sensibilisation qui a été engagé parallèlement pour combattre ces fléaux comme l’irrigation avec des eaux usées dont les effets sont négatifs sur la santé des citoyens.

Les gendarmes ont arrêté 1.433 personnes pour leur implication dans toutes ces affaires. 106 d’entre elles ont été placées sous mandat de dépôt alors que les autres ont bénéficié d’une liberté provisoire en attendant leur jugement.

La majorité de ces personnes, soit 1.352 sont des hommes, les autres soit 81 sont des femmes.

Tous ces résultats n’auraient pas pu voir le jour sans l’amélioration constante de la couverture sécuritaire qui est de 85% dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, qui compte 31 brigades territoriales.

Une structure de ce genre est actuellement en cours de réalisation dans la commune d’Ain Tassera. Seules Rabta, Ouled Sidi Brahim et Tefreg ne sont pas pourvues de ces structures, précise le lieutenant-colonel Abassa, qui a annoncé également l’ouverture prochaine d’une section de recherche dans la commune de Ras El Oued pour lutter contre la criminalité qui s’est développée dans cette agglomération qui est la seconde de la wilaya en termes d’habitants.

--------------------------------

Transport urbain

6 nouvelles lignes

La ville de Bordj Bou-Arréridj a connu un développement important ces dernières années. Plusieurs cités créées grâce aux différents programmes de logements, dont la commune a bénéficié, ont vu le jour.

Ces cités qui sont situées aux alentours de la ville nécessitent des besoins en plus, comme celui des transports.

Les occupants de ces logements trouvent des difficultés à rejoindre leur poste de travail ou revenir à leur domicile. Le problème se pose également pour les élèves qui ne peuvent suivre leurs cours aisément, étant donné l’éloignement des établissements scolaires. Ceux qui sont inscrits pour les nouvelles habitations sont encore en cours de réalisation. L’extension des lignes existantes n’a pas permis de prendre en charge cette préoccupation.

Par ailleurs, l’ouverture de la nouvelle gare routière, qui se trouve sur la route d’El Anasser, a donné lieu à une pression supplémentaire.

Les passagers n’arrivent pas à y accéder avec le plan de transport actuel. L’université qui est sur la même route a déjà permis de rapprocher la commune voisine de Bordj Bou-Arréridj.

Le nouveau plan de transport, qui a été adopté récemment, devrait offrir la possibilité de répondre à tous ces besoins.

Ce plan prévoit notamment la création de 6 nouvelles lignes de transport urbain.

La moitié d’entre elles comme par exemple celle d’El Anasser permet de passer par l’université, le village sud et la gare routière.

Les trois autres relient les cités AADL, qui dépassent les milliers de logements, au centre-ville.

Ces logements se trouvent à la sortie nord de la ville, que ce soit sur la route de Bir Snab ou celle d’Ain Soltane.

---------------------------

Salon régional de l’olive

Echanger les expériences

La chambre d’agriculture de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a organisé du 12 au 18 du mois en cours la troisième édition du Salon régional de l’olive. 25 producteurs d’huile tirée de cette matière participent à cette édition qui se tient au siège de la chambre.

15 d’entre eux représentent plusieurs wilayas connues pour leur expérience en la matière comme Bejaia, Tizi Ouzou et Jijel alors que les 10 restants sont installés à Bordj Bou-Arréridj.

L’objectif des organisateurs est de présenter le potentiel de la wilaya dans ce domaine, promouvoir l’échange d’expériences entre les producteurs locaux avec leurs homologues des autres wilayas et assurer un contact direct entre les consommateurs et les producteurs.

Les citoyens qui ont été nombreux à se rendre au Salon, qui a l’avantage d’avoir lieu au centre-ville, ont pu se familiariser avec les différentes variétés de ce produit aux multiples vertus nutritives et médicinales.

Justement les producteurs ont pu vanter leur production qui nécessite une promotion, elle qui est une caractéristique de l’agriculture algérienne.

Les participants, qui avaient besoin d’une occasion pareille, en ont profité pour parfaire leurs connaissances dans ce domaine d’autant que cette branche est perfectible sur le plan technique en plus de l’aspect commercial.

Dommage que plusieurs producteurs venus des autres wilayas n’aient pas pu aller jusqu’au bout de l’expérience à cause d’une question d’hébergement, privant le Salon de leur présence. Les organisateurs devraient régler ce genre de problème à l’avance pour ne pas perturber une manifestation qui a été un succès, même sur le plan commercial, puisque beaucoup de citoyens ont profité de l’occasion pour faire leurs provisions d’huile d’olive, comme il est de tradition dans la région. La manifestation qui est venue après la saison de la cueillette d’olives était d’ailleurs attendue par les consommateurs qui avaient l’embarras du choix en termes de qualité et de quantités d’olives et d’huile qui en est extraite.

Qu’à cela ne tienne, les amateurs du produit peuvent toujours compter sur la production locale qui est disponible, même après la clôture du Salon. Cette production, qui n’est pas nouvelle dans la région, a même gagné en espace.

Elle qui était répandue au nord de la wilaya, connue pour ses oliviers de bonne qualité, est présente également au sud à la suite du redéploiement agricole dont cette région a bénéficié, lui donnant une seconde vocation après l’élevage.

Ces producteurs devront compter sur un stage de formation qui devra durer un mois. Ce stage qui a débuté juste après le Salon leur permettra d’apprendre comment tailler les oliviers. Les experts de la direction des services agricoles ont remarqué en effet des défaillances en la matière. Ce qui influe négativement, selon eux, sur le rendement des oliviers.

La formation occupe, il faut le rappeler, une place importante dans la stratégie de développement de l’activité. Notons que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enregistré pour la saison 2018-2019 une production d’olives de l’ordre de plus de 382.000 quintaux soit un rendement de 18 quintaux par hectare.

Cette production a donné 7.200.000 litres d’huile soit une moyenne de 20 litres d’huile tirés de chaque quintal.