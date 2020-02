Grand angle : Les dÃ©mons de la guerre

La situation au Yémen a été examinée mardi par le Conseil de sécurité. Et force est de souligner qu’elle est loin d’être reluisante. «Le conflit au Yémen traîne depuis cinq ans, et toutes les parties concernées ont payé un lourd tribut au cours des deux dernières années. Après des négociations difficiles, les parties sont enfin parvenues à l'Accord de Stockholm et à l'Accord de Riyad. Ces résultats doivent être chéris, et les engagements politiques doivent être respectés par toutes les parties afin de préserver la dynamique du processus de règlement politique», a estimé le représentant permanent de la Chine auprès des Nations unies. Mais, sur le terrain, c’est loin d’être le cas. La situation demeure tendue à Hodeïda, en dépit d’un accord de cessez-le-feu ; et l’escalade, survenue après de violents combats autour de Sanaa entre les houthis et les forces progouvernementales, n’augure rien de bon. De même que la série de raids de la coalition militaire conduite par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, survenus au lendemain du crash d'un avion de combat saoudien, risque de compliquer la mission de l’Envoyé de l’ONU pour le Yémen. Pour les observateurs, si la revendication des houthis, qui affirment avoir abattu cet avion, venait à se confirmer, «cela signalerait le renforcement de leur arsenal militaire». Ce qui risque de porter un coup fatal au processus de règlement politique global du conflit dirigé par l'ONU. Sur son site «ONU Info», l’organisation onusienne a indiqué que l’envoyé de l’ONU pour le Yémen, Martin Griffiths, a dénoncé, mardi devant le Conseil de sécurité, la récente escalade militaire dans le pays. Une escalade, fera remarquer l’ONU, survenue «malgré les assurances répétées des belligérants selon lesquelles ils souhaitent une solution politique au conflit». Pour Martin Griffiths, l’escalade militaire «contredit directement la volonté des parties d’aller dans cette direction». L’envoyé onusien se dira d’autant plus déçu, que les parties ont accompli des progrès significatifs dans leurs efforts pour renforcer la confiance et soulager ceux qui souffrent. Plus grave encore, cette escalade menace les progrès réalisés dans la région du port d’Hodeïda, qui est cruciale pour la livraison de l’aide humanitaire. À croire qu’au Yémen, comme en Libye et en Syrie du reste, les démons de la guerre sont toujours les plus forts. Les belligérants ne semblent pas en mesure à ce jour de les exorciser. À moins qu’ils le veuillent pas vraiment.

Nadia K.