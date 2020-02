Gouvernement en Tunisie : Bras-de-fer au sommet

Les négociations sur la formation du gouvernement tournent au bras de fer en Tunisie entre le président Kaïs Saïed et le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, laissant planer le risque d'une dissolution de l'Assemblée, et l'hypothèse de nouvelles élections. Après l'échec en janvier d'un gouvernement constitué sous la houlette d'Ennahdha, le Premier ministre désigné par Kaïs Saïed, Elyes Fakhfakh, a présenté samedi soir une nouvelle liste de ministres. Mais le parti de Rached Ghannouchi, après avoir participé aux négociations, a finalement désavoué ce cabinet : il a refusé toute participation ou soutien, ce qui en l'état rend improbable son approbation par le Parlement, où Ennahdha dispose du principal contingent (54 députés sur 217). Des négociations ont repris, en appelant à la rescousse la puissante centrale syndicale UGTT — un médiateur historique depuis la révolution, ainsi que l'organisation patronale Utica. Mais il reste peu de temps pour sortir de l'épreuve de force : la liste du gouvernement doit être déposée au Parlement d'ici ce soir. À ce jour, les nombreux points de désaccord révèlent de profondes divergences entre les deux principaux acteurs. «C'est un combat entre Saïed et Ghannouchi qui veulent imposer leurs orientations politiques», estime Abdellatif Hannachi, professeur d'histoire contemporaine.