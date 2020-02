Menace dâ€™offensive turque contre la Syrie : Moscou avertit

Rien ne va plus entre Moscou et Ankara, après les menaces du président Erdogan de lancer une offensive militaire contre les troupes syriennes dans la région d'Idleb.

Moscou adoptant un ton assez musclé a mis en garde le dirigeant turc contre toute tentative dans ce sens. Cet échange sans précédent et qui risque de mette à mal l'axe Moscou-Téhéran- Ankara dans le règlement de la crise syrienne, intervient alors que la situation humanitaire a atteint un point critique dans cette région, dernier bastion rebelle et terroriste où les troupes syriennes poursuivent leur offensive contre les dernières poches du terrorisme et de la rébellion. Signe de la tension extrême dans la zone, M. Erdogan a réitéré son ultimatum au régime pour qu'il se retire d'ici fin février à l'est d'une autoroute clé et des abords de postes d'observation turcs à Idleb. «Il s'agit de nos dernières mises en garde (...) Nous pourrons surgir une nuit sans crier gare. Pour le dire d'une manière plus explicite, une opération à Idleb est imminente», a menacé le chef de l'Etat turc. La Russie, parrain du régime, a immédiatement réagi. «S'il s'agit d'une opération contre le pouvoir légitime de la république syrienne et des forces armées de la république syrienne, ce sera, sans doute bien sûr, la pire des options», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Une opération turque contre «des groupes terroristes» dans la province d'Idleb irait toutefois dans le sens de l'accord de Sotchi, a précisé M. Peskov, selon lequel les contacts avec Ankara «se poursuivent». Cet accord conclu en octobre dans le sud-ouest de la Russie entre Ankara et Moscou prévoyait la cessation des hostilités à Idleb, mais il a été violé de manière répétée jusqu'à l'échec complet de sa mise en œuvre.

L'offensive de Damas a provoqué une crise ouverte avec Ankara, qui appuie certains groupes rebelles, lorsque plusieurs soldats turcs déployés à Idleb ont été tués par des bombardements syriens, début février. Ces tensions ont aussi suscité des frictions entre Ankara et Moscou, qui coopèrent étroitement en Syrie depuis 2016, en dépit de leurs intérêts divergents.

Les deux pays ont notamment parrainé en 2018 un accord dans la station balnéaire russe de Sotchi visant à faire taire les armes. Ankara voit d'un mauvais œil l'avancée du régime à Idleb, région frontalière de la Turquie, redoutant un nouvel afflux de déplacés sur son sol. Quelque 3,7 millions de Syriens y a déjà trouvé refuge depuis 2011.

