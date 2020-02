Dans la lucarne : Des supporters encombrants ?

Le football national ne finit pas de nous étonner par ce qu'il nous fait vivre à chaque nouvelle saison. On avait déjà vécu des périodes pendant lesquelles on avait vu comment des supporters mécontents par les résultats de leurs équipes demandent carrément des comptes aux joueurs. Les clubs qui ont connu une telle situation sont, le moins que l'on puisse dire, nombreux. C'est devenu même assez régulier. Les supporters ne restent plus inactifs comme ce fut le cas par le passé. Ils veulent intervenir directement dans la vie de leurs clubs fétiches. C'est une façon d'obliger les joueurs à se donner à fond pour que l'équipe arrive à bien fonctionner ne serait-ce sur le plan des résultas techniques. Car sur le plan administratif ou financier, l'apport des supporters est nul. On a rarement vu des supporters faire un geste dans ce sens. Ce qui est vraiment navrant, c'est que la plupart du temps, on assiste à des comportements pour le moins néfastes des supporters à l'égard de leurs équipes. Le fait de boycotter le stade afin de punir indirectement le club contribue plutôt à nuire à ses intérêts. Car, on sait que si le public déserte le stade, c'est quelque part un manque flagrant pour le club.

Dernièrement, les joueurs du NAHD ont vu leurs supporters leur faire une «visite», chose qu’ils n’ont pas appréciée. Pour certains, cela ne peut que les secouer afin de quitter la «zone rouge» et renouer avec les victoires. Le club husseindéen ne gagne plus depuis quelque temps. Les sang et or se retrouvent, malgré eux, dans l'œil du cyclone ce qui avait inquiété leurs fans qui ne comprennent pas une telle situation de l'équipe, engluée dans les profondeurs du classement général. Ces «descentes» des supporters sont devenues assez fréquentes, et la plupart des clubs sont confrontés à pratiquement au même cas. Il est temps de trouver une solution à ce qui se passe dans notre football où le supporter doit rester aux côtés de son équipe et non l'inverse. On entend, çà et là, des joueurs dire qu'on aimerait que nos supporters restent derrière nous pour nous soutenir et non pas se retourner contre nous. Leur appui est très réconfortant. Leur soutien est primordial pour nous. Et là personne ne peut dire le contraire ou le remettre en cause. C'est même très encourageant !

Hamid Gharbi