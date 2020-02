BÃ©char : Hommage aux 10 chouhada de la famille Zaoui

Un vibrant hommage a été rendu mardi à Béchar aux 10 chouhada de la famille Zaoui de Béchar, morts les armes à la main dans différents combats et batailles livrés par la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) à travers la Zone huit de la Wilaya V historique. L'événement, initié par l'association «Machaal Echahid», à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Chahid (18 février), au musée local du Moudjahid, est «une étape très importante pour mettre en valeur le sacrifice suprême des membres d'une famille entière pour la libération du pays du joug coloniale», ont indiqué les responsables locaux de l'association nationale. «Les membres de la famille Zaoui (morts aux combats) ont toujours milité au sein du mouvement national. Les plus connus sont les chouhada Zaoui Diab et Zaoui Ahmed», a-t-on rappelé. Des moudjahidine, citoyens et représentants de la société civile, ainsi que des élèves des différents cycles de l'enseignement, ont pris part à la cérémonie. plusieurs activités culturelles, sportives et sociales ont été initiées à travers la wilaya notamment au chef lieu de la commune d'El-Ouata (259 km au sud de Béchar), où une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de la Révolution a été organisée en présence des autorités locales, de responsables locaux de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et de citoyens de différentes communes de la wilaya.