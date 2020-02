Forum EchÃ¢ab : Les Ã©coles des cadets de la nation un espace de rayonnement

«Les Cadets et la continuité», tel était, hier, le thème du forum d’Echâab organisé en partenariat avec la direction de la communication, de l’information et de l’orientation de l’Armée nationale populaire (ANP), à l’occasion de la journée du Chahid qui coïncide avec le 18 février de chaque année. L’inspecteur des écoles des Cadets de la nation a souligné à cet effet que le secret de cette «grande réussite» et des résultats «positifs» réalisés par les écoles des Cadets, dont l’objectif est de former l’élite et le cadre militaire de demain, est «tout simplement la discipline» qui caractérise ces établissements militaires.

«Des écoles dont le programme d’enseignement officiel est le même que celui dispensé dans les autres écoles de la République, puisque les collèges et les lycées sont sous tutelle du ministère de l’Education et celui du ministère de la Défense. Le programme inclut également les règles de base de la discipline militaire à travers une formation paramilitaire, ajouté à un programme complémentaire en éducation physique, civique et morale», a expliqué le colonel Khemissi Kemouche, en présence des représentants des ministères de l’Education nationale, des Affaires étrangères et autres anciens cadets de la révolution et associations de la société civile.

Lors de son intervention, le représentant du ministère de la Défense nationale indiquera que chaque rentrée scolaire, les dix écoles des Cadets de la nation des cycles moyen et secondaire que compte notre pays accueillent des centaines d’élèves des deux sexes et enregistrent des taux de réussite à hauteur de 100% dans les différents examens de fin d’année (BEM et Bac). Sur les dix établissements, trois d’entre eux sont du cycle secondaire, situés à Oran, Blida et Sétif, et sept pour le cycle moyen (M’sila, Tiaret, Bechar, Laghouat, Batna, Bejaia et Tamanrasset).

«Les écoles des Cadets de la nation, qui sont un véritable un vivier de compétences, n’ont pas été réalisées au hasard, au contraire. Des études scientifiques minutieuses ont été, en effet, menées avant leur réalisation et ce, en vue de permettre aux enfants du peuple de bénéficier d’une éducation pédagogique de qualité, sans exclure aucun», a-t-il noté, précisant que ces écoles des Cadets de la nation sont en réalité une «extension» des écoles des Cadets de la révolution. «Compte tenu de la qualité des promotions sorties, il a été décidé de les ressusciter en 2008. Elles disposent des programmes pédagogiques adoptés dans le monde, appuyés des dernières technologies de la communication», a-t-il déclaré. Interrogé sur la généralisation des écoles sur l’ensemble des wilayas du pays, l’inspecteur des écoles des Cadets de la nation a affirmé que «pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour» dans la mesure où les écoles existantes déjà «répondent largement» aux besoins de l’ANP, soulignant que «si la demande augmente, une réflexion pour revoir le nombre des écoles à la hausse s’impose». Au sujet des moyens pédagogiques, le colonel Khemissi Kemouche a précisé que le haut commandement de l’ANP qui accorde une importance «accrue» aux cadets et cadettes de la nation a mobilisé «tous» les moyens nécessaires pour dispenser le «meilleur» enseignement possible aux cadres de demain. «Nous assurons également à nos cadets le suivi psychologique et sanitaire pour qu’ils demeurent toujours en bonne santé», a-t-il ajouté.

Evoquant la journée du Chahid, le conférencier a rappelé à l’occasion les atrocités commises par l’armée française contre le peuple algérien et affirmé que le colonisateur a employé des méthodes «cruelles» telles que l’extermination et la torture, ce qui a conduit, selon ses dires, à l’effondrement de l’économie locale provoquant la généralisation de la pauvreté au sein des populations algériennes.

«Ce qui a été pris de force doit être repris de force. A partir de là, l’idée de la lutte armée a commencé à se façonner dans la tête des révolutionnaires, ce qui a déclenché la Révolution de Novembre qui a abouti à notre indépendance après une longue lutte», a-t-il indiqué.

Mohamed Mendaci