CondamnÃ©s Ã  mort : Les rescapÃ©s de la guillotine

La Radio nationale a organisé hier à l’auditorium Aïssa-Messaoudi à Alger une rencontre regroupant des chercheurs, familles des condamnés à mort et des rescapés qui ont livré des témoignages poignants de cet aspect de la guerre de libération.

Après la cérémonie d’ouverture présidée par Sadek Djoudad, le directeur de la Chaîne II, le Dr Kacimi Zidine a commencé par donner un aperçu de l’ampleur du phénomène des condamnations à mort et du calvaire qu’ils ont vécu dans l’attente de leur exécution dans les prisons d’Alger, Oran ou Constantine.

En se basant sur les archives de ces pénitentiers, il a mis en relief le martyr de ceux qui attendaient chaque nuit d’être conduits à la guillotine ou devant les pelotons d’exécution. Une attente douloureuse synonyme de souffrance et d’angoisse même si les condamnés ont fait face avec courage à ce destin.

Le Dr Kacimi Zidine a aussi évoqué les quelques mesures de grâce qui ont touché certains d’entre-eux ce qui a permis de recueillir leurs témoignages des décennies plus tard à l’exemple de Chemlal Ouali. Ce dernier a indiqué qu’il a vécu avec ses co-détenus les affres des prisons avec tout cela suppose comme privations.

Chabouni Hocine et Charfi Salah sont aussi parmi les rescapés qui ont évoqué des mesures d’apaisement du gouvernement français après 1958 ou encore les mesures de grâce, ce qui leur a sauvé la vie.

De son côté, le professeur, Salah Dedradj, a souligné que les femmes n’ont pas échappé à ces condamnations en citant l’exemple de Ghamrani Houria.

Lors de la rencontre, des membres des familles des condamnés exécutés, que sont Mohamed Tifadaouine et Mohand Arezki Belamine, ont aussi présenté le parcours révolutionnaire des ces derniers en évoquant l’impact de ces peines sur leurs proches.

Enfin, Lounis Aït Aoudia, président de l’association Louni-Arezki, ainsi que d’autres intervenants ont mis l’accent sur la nécessité de rassembler les témoignages liés à la question afin de les rassembler dans des publications qualifiées d’œuvres indispensables pour transmettre la mémoire des chouhada aux futures générations.

A. M.