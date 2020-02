ConfÃ©rence de M. Abdelmadjid Chikhi, DG des Archives, au MAE : Â«La question des archives est fondamentale pour lâ€™AlgÃ©rieÂ»

S’exprimant lors d’une conférence historique organisée par le ministère des Affaires étrangères à l’occasion de la journée nationale du Chahid, le directeur général des Archives, Abdelmadjid Chikhi, a souligné «l'importance d'inculquer l'amour de la patrie et l'unité nationale aux générations montantes», et ce à travers «la valorisation de l'histoire nationale, riches en épopées». M. Chikhi a mis en avant le rôle des historiens dans la préservation de l'histoire nationale et sa protection de la falsification et de la distorsion. Il a, à ce titre, appelé les historiens à s'assurer de la véracité des faits par le recours aux documents «qui demeurent la première source pour l'écriture de l'histoire», mettant en garde contre «les contrevérités contenus dans certains documents français officiels, notamment». «En écrivant l’histoire, allons-nous utiliser les suppositions que les auteurs français ont utilisé et qui deviendront une source essentielle pour l’écriture de notre histoire ? Non. Il y a des documents algériens qui nous permettent d’écrire cette histoire», a-t-il dit, soulignant la nécessité de récupérer les archives algériennes en France. Pour M. Chikhi, la question des archives concerne l’entité de l’Etat et des peuples. «Pour l’Algérie, la question des archives est fondamentale parce que nous voulons récupérer notre mémoire. Nous ne pouvons écrire notre histoire si nous ne disposons pas de sources et de références», a-t-il souligné. M. Chikhi a fait, en outre, part de la volonté de l’Algérie récupérer les originaux des archives. «L’Algérie va continuer le dialogue et va tenter d’aplanir les difficultés qui apparaissent pour récupérer ces archives, qui nous appartiennent conformément aux conventions internationales», a-t-il assuré. Il a, toutefois, regretté l’absence de volonté politique chez la partie française sur cette question. «Les Français nous ont proposé des copies. Mais, depuis 4 ans, nous n’avons reçu aucune copie. Nous voulons arriver à un accord sur les méthodes de négociations en utilisant les concepts à l’international. Quand ils disent que nous allons vous restituer l’archive administrative. D’accord, mais il faut d’abord définir ce qui est l’archive administratif. Ils nous ont donné quelques instruments de recherche mais ils sont incomplets», a indiqué M. Chikhi. Il déplore, par ailleurs, la dispersion des archives. «Les Français ont dispersé l’archive concernant l’Algérie un peu partout en France, dans le but de rendre la recherche et l’établissement des listes plus difficile», a-t-il expliqué. Il a, enfin, estimé que «c’est un travail de longue haleine et j’espère que l’on pourra avancer. Le directeur général des archives a rappelé à l’occasion, les tentatives étrangères visant à «effacer la vérité» sur l'histoire de la Révolution de Novembre. Il citera, à titre d'exemple, la question des «martyrs sans tombes». Les autorités françaises, dit-il, refusent de dévoiler les lieux où se trouvent leurs dépouilles à l'instar de cellede Cheikh Larbi Tebessi, kidnappé en 1957 par les forces coloniales françaises. A noter que le ministère des Affaires étrangères a célébré, hier, la journée nationale du Chahid par l'organisation d'une cérémonie de recueillement à la mémoire de nos valeureux martyrs.

La cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombre de moudjahidine et de diplomates, a été marquée par la levée des couleurs nationales et le dépôt d'une gerbe de fleurs au pied de la stèle commémorative érigée dans l'esplanade du ministère et la lecture d’El Fatiha à la mémoire des chouhada.

Salima Ettouahria