M. Slimane Chenine, prÃ©sident de lâ€™APN : Â«Le peuple demeure attachÃ© aux principes du 1er novembreÂ»

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a déclaré hier à Alger que le peuple demeure attaché aux principes du 1er novembre, précisant que le mouvement populaire national pacifique du «hirak» s’en est inspiré car c’est un repère pour la postérité et la mémoire collective. Dans une déclaration de presse, M. Chenine a ajouté, en marge de cet événement organisé à l’APN, que «l’Algérie est en pleine mutation et vise à consolider l’indépendance et la liberté au profit de la nouvelle génération» et que «le peuple demeure reconnaissant aux sacrifices des martyrs tombés au champ d’honneur pour une Algérie souveraine». Il rappelle que «notre Révolution a contribué également à la libération de nombreux pays arabes et africains» en ajoutant que «l’Algérie demeure ciblée par l’ennemi d’hier qui a adopté en 2005 une loi glorifiant le colonialisme».



Engagement sur la voie des moudjahidine



S’agissant de la célébration de la journée nationale du Chahid, en présence de députés, M. Chenine a souligné que cet événement «est une occasion pour rappeler l’histoire et les contributions des martyrs dans le but de recouvrir la liberté et la souveraineté nationales», indiquant que «cette journée est l’une des dates qui rappellent les sacrifices du chahid pour libérer la patrie». Le président de l’Assemblée a indiqué que «grâce aux sacrifices des chouhada et des moudjahidine, nous jouissons aujourd’hui de la liberté». C’est pourquoi «nous réitérons l’engagement pour suivre le chemin tracé par les moudjahidine et les chouhada et de rester fidèles aux valeurs de la proclamation du 1er novembre 1954». A noter que plus de 80 ouvrages sur la révolution écrits par des auteurs algériens et étrangers qui ont contribué la cause algérienne, en langues arabe et française, ont été exposés. C’est le cas, entre autres Algérie, 1956 livre blanc sur la répression, la Kabylie orientale dans l’histoire, l’Echec du colonialisme français en Algérie.

H. H.