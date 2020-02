JournÃ©e nationale du chahid : Ces gÃ©ants sacrÃ©s

Non, l’Algérie n’oubliera jamais ses valeureux enfants tombés au champ d’honneur. Près de soixante ans après avoir recouvré leur liberté, les Algériens gardent intact le souvenir des chouhada morts pour que vive la Patrie.Ces femmes et ces hommes avaient, souvent délibérément, choisi de quitter famille, travail ou études, pour s’engager corps et âme dans une lutte qui frisait l’utopie, contre une puissance militaire dont la seule mission était de mener ce peuple vers une extermination certaine. Les méthodes les plus abjectes ont été utilisées. Ceux qui se sont engagés y croyaient.

Le jour où les meilleurs de nos enfants décidèrent de porter les armes et affronter le colonisateur, nombreux ceux qui y voyaient de simples «événements». L’issue fut toute autre. Aujourd’hui, on parle toujours avec grande déférence de ces monstres sacrés, les Chouhada, mais on peine quelque peu à transmettre ce même sentiment aux générations montantes. Pour une majorité des plus jeunes, les noms de chouhada rappellent juste des noms d’artères et d’avenues. Il faudrait qu’ils sachent désormais que le sang de ces héros coule dans leurs propres veines et que les hauts faits d’armes des Algériens pendant la guerre de Libération sont reconnus par tous les peuples de la planète. Cet héritage inestimable confère au peuple algérien un certain prestige devant le monde. Les nombreux et poignants témoignages de rescapés narrant le parcours glorieux de tel ou tel chahid, renseignent sur le courage et la profonde foi qui animaient ces combattants de la liberté. D’où l’urgente nécessité de transmettre et d’inculquer cette histoire aux générations montantes, un passé glorieux qui constituera pour eux un socle solide pour affronter un avenir, de plus en plus incertain. En cette journée, l’Algérie se remémorera Ben Mhidi, Ben Bouali, Si El Haoues, Bouguerra, Zighout, Didouche… et le million et demi de chahid dont le sang a abreuvé cette terre, et que l’éternité ne suffira pas pour dépeindre le courage et la détermination. Paix à nos valeureux Martyrs !

Kamel Morsli