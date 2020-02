SÃ©tif : baptisation dâ€™une citÃ©

A Sétif, la journée nationale du Chahid, n’a pas été sans mettre en exergue bien des acquis de l’Algérie indépendante. Célébré partout à travers les communes de la wilaya cet événement dont les festivités officielles se sont déroulées dans les communes de Guelta Zerga et Bazer Sakhra dans la daïra d’El Eulma, sera précédé par l’hymne national, le lever des couleurs nationales et un moment de recueillement au niveau du mémorial des martyrs à Sétif. Le wali, Mohamed Belkateb, accompagné du président d’APW, des autorités locales et d’une imposante délégation de la famille révolutionnaire ainsi que des représentants du mouvement associatif et d’élus, s’est rendu ensuite dans la commune de Guelta Zerga. Une visite marquée par une cérémonie de recueillement au cimetière des Martyrs avant la visite des projets de 146 logements et de la mosquée Omar el Farouk. Comme il a été procédé à la baptisation des 334 logements au nom du moudjahid Aouf Amor. Le premier responsable de wilaya s’est rendu à Ouled Amrane et Kaouane pour mettre en service le gaz naturel dans 800 foyers. Dans la commune de Bazer Sakhra, le wali a mis en service le projet d’alimentation en eau potable pour les 2.000 habitants de l’agglomération rurale de Nouasser à partir d’un forage pouvant alimenter jusqu’à 5.000 habitants. Il a également été procédé à une visite au stade communal, l’inauguration du siège de l’APC et une cérémonie au cours de laquelle ont été honorés des moudjahidine, veuves et enfants de chouhada.

F. Zoghbi