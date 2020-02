Oran : RÃ©inhumation des restes de deux chouhada

Les festivités officielles commémorant le 31e anniversaire de la journée nationale du Chahid ont été marquées par la réinhumation des restes des martyrs Rahou Baghdad et K. Boutlélis dans le cimetière des chouhada à Aïn El Karma. Les autorités civiles et militaires se sont recueillies à la mémoire des martyrs au cimetière des chouhada dans la forêt de M’sila relevant de la commune de Boutlélis qui a abrité les festivités officielles. Les autorités locales ont déposé une gerbe de fleurs et ont récité la Fatiha. Des infrastructures ont été réceptionnées et d’autres sont baptisées aux noms de chouhada et moudjahidine dans les communes de Boutlélis, Aïn El Karma et Misserghine. Une unité de la Protection civile a été baptisée au nom du chahid Rahou Baghdad et une école primaire située dans la cité Errahma, porte désormais le nom du moudjahid Hssini Ahmed. Dans la commune de Misserghine, la délégation officielle a inauguré un siège abritant les services de l’état civil et s’est rendue au chantier de réalisation de 50 habitations rurales dans la commune d’Aïn El Karma baptisé au nom du moudjahid Sehili Bouâmama. Dans les communes d’Oran-est, l’évènement a été marqué, entre autres, par l’organisation d’activités sportives et culturelles. Des membres de la famille révolutionnaire et des fonctionnaires de l’administration locale ont été honorés à l’occasion.

Amel S.