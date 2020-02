SaÃ¯da : Tayeb Zitouni prÃ©side les festivitÃ©s officielles

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, a présidé à Saïda les festivités officielles célébrant la journée nationale du Chahid en présence des autorités de wilaya et de membres de la famille révolutionnaire.

Tayeb Zitouni a procédé à la dénomination du nouveau lycée de haï Makhlouf-Bendida au nom du chahid muezzin Bouziane, avant de présider une cérémonie de remise de 217 arrêtés d’aides à l’habitat rural au siège de la wilaya. Le ministre a rendu, en compagnie d'une délégation, une visite au moudjahid alité Haddad Ibrahim et à la moudjahida Fatima Korat, veuve de chahid, pour s’enquérir de leur état de santé. Il a également mis en service la double voie d’Oued Ouekrif, au chef-lieu de wilaya, dont le projet a été doté d'une enveloppe financière de 2,2 milliards DA au titre du programme sectoriel. Dans la commune d'Ain Lahdjar, le ministre a procédé à l'inauguration d’un carré des martyrs, qui a fait l'objet d’une opération d’aménagement et a donné le coup d’envoi d’une campagne de reboisement. En outre, il s'est rendu, en compagnie des autorités civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire au carré des martyrs du chef-lieu de wilaya pour se recueillir à la mémoire des chouhada.