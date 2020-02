Le chef de lâ€™Ã©tat reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation du FMI : lutter contre la corruption et le gaspillage et Ã©difier une Ã©conomie moderne

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale au Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué de la présidence de la République.

L'entretien a porté sur la coopération entre l'Algérie et le FMI, notamment dans le domaine de «la gouvernance économique et la modernisation des administrations fiscales et douanières» du ministère des Finances, précise le communiqué.

A cette occasion, M. Azour a salué «la forte volonté du Président de la République de lutter contre la corruption et le gaspillage et d'édifier une économie moderne» basée sur la diversification de la croissance, la généralisation du numérique et la valorisation de la production nationale pour réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale du FMI avait été reçu, auparavant, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des «missions périodiques des experts du FMI» au titre des consultations avec l'ensemble des pays membres avait été l'occasion pour les deux parties de souligner «la qualité de leurs rapports».