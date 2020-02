Les points forts de la rencontre gouvernement-walis : Des rÃ©alitÃ©s amÃ¨res dÃ©voilÃ©es et un discours franc

En effet, le président Abdelmadjid Tebboune a prononcé une allocution avec un nouveau langage simple et direct. Le message a été reçu par le citoyen, c’est du moins ce qui ressort des nombreuses réactions de citoyens sur les réseaux sociaux et dans la rue. «Le discours s’inscrit en droite ligne avec les préoccupations et les revendications des citoyens, notamment la bureaucratie administrative», a affirmé une dame rencontrée dans le métro. Le reportage sur la souffrance des populations dans les zones enclavées a enregistré un suivi record. Dans leurs commentaires, des citoyens ont relevé «le courage» du Président d’affronter les responsables locaux quant à la réalité «cachée».

Les instructions données s’inscrivent dans le prolongement des engagements pris depuis la campagne électorale. Après la décision de retrait définitif du titre «Fakhama» (excellence) lors de son discours d’investiture, le Président Tebboune a instruit les ministres et les walis à lutter contre le gaspillage dans les dépenses publiques, y compris les dépenses engagées lors des visites sur le terrain des cadres supérieurs de l'Etat. Une autre instruction concerne la lutte contre l’abus de fonction et les affaires de corruption aggravée pour lesquelles sont poursuivis les deux anciens Premiers ministres, d’anciens ministres et des walis notamment. En effet, plus de 17 walis sont poursuivis dans des affaires de corruption pour octroi d'indus privilèges à autrui, dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Une autre décision marquante: le président a fixé un agenda pour la concrétisation des engagements qui consistent essentiellement en l’amélioration du cadre de vie des citoyens. M. Tebboune a fixé un délai de 3 à 4 mois pour concrétiser les indicateurs du changement, et un autre de 12 mois pour la mise en œuvre de la feuille de route de la réunion. En outre, le Premier ministre a indiqué, dans son discours de clôture des travaux, que les walis et walis délégués seront soumis au contrôle à travers le suivi et l’évaluation.



L’abus de pouvoir au cœur des grandes affaires de corruption



Ces derniers sont mis devant leurs responsabilités : ils doivent être au service du citoyen sans pour autant donner de fausses promesses, notamment s’agissant de l’attribution de logements, de gestion des écoles ou du foncier. L’administration, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, a un rôle majeur à jouer. Dans ce contexte, des walis et walis délégués, rencontrés en marge de la réunion, s’y sont exprimés. Le wali d’Adrar, Larbi Behloul, qui a exprimé son engagement pour la concrétisation des directives du président de la République dans les délais fixés, dira : « C’est notre devoir et nous sommes rassurés par le soutien et l’accompagnement de l’Etat.» Il a mis l’accent sur la lutte contre la bureaucratie au niveau local, qui est à l’origine du blocage des projets. «Nous sommes, dans la nouvelle République, appelés à nous adapter à la nouvelle vision. Nous allons commencer, en priorité, par la prise en charge de la population dans les zones isolées et les ksours, après recensement des besoins et l’ouverture des infrastructures culturelles et sportives fermées, mais le point phare est la numérisation et la réforme de l’administration pour assurer une efficacité», a-t-il ajouté. Le wali de Tébessa, Moulati Ata Allah, a également évoqué la prise en charge des zones d’ombre, notamment dans cette wilaya frontalière. «Aujourd’hui, il y a une feuille de route, soit une vision dans le discours du président de la République. Les autorités locales vont avoir plus de liberté dans la prise de décisions et des initiatives, notamment pour promouvoir l’investissement local», citant l’attribution des crédits de paiement spécifiques et l’octroi du foncier. Le chef de daïra de Khenchela, Achour Boulknafed, a exprimé sa satisfaction suite à la décision d’allouer un budget consistant pour la gestion des collectivités locales. «Les besoins des citoyens sont en croissance, mais la problématique réside dans les capacités financières limitées face à la croissance démographique et la difficulté de la maîtrise de l’expansion urbaine». Le responsable a évoqué la régénération des bidonvilles et constructions illicites. «On fait face à une problématique juridique et à des besoins de raccordement en eau potable et en électricité et gaz», a-t-il dit.



Nouvelle vision nationale et au-delà des frontières



Pour le wali délégué de Debdeb, Abdelwahab Zinou, la décentralisation des dispositifs administratifs et financiers dans les wilayas du Sud est à saluer. Il a révélé que « des concertations et des consultations sont en cours pour la réouverture du poste frontalier de Debdeb. Des hommes d’affaires libyens rencontrés récemment ont formulé cette volonté, d’autant que notre ANP assure une sécurité optimale des frontières. Il y a un aéroport international à Ghadamès en Libye à 16 km de Debdeb. On peut l’exploiter pour l’exportation de la pomme de terre d’El Oued. Notre objectif est que Debdeb soit le portail vers l’Afrique» a-t-il assuré. Un avis partagé par le chef de daïra de Fenoughil à Adrar, Slimane Cheli, qui a exprimé son optimisme quant à la prise en charge réelle des préoccupations des citoyens, notamment dans le grand Sud «vu les distances et les étendues des territoires», saluant en ce sens la décision du président de la République d’adapter les plans de développement aux spécificités des régions. «Il y a beaucoup de problèmes mais cette rencontre a donné une vision pour des solutions, notamment la mise en place d’une stratégie pour les activités économiques génératrices de richesses», a-t-il estimé.

Neila Benrahal