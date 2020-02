Constitution: L'AlgÃ©rie nouvelle aspire Ã  la modernitÃ© et s'attache Ã  son histoire et authenticitÃ© (PrÃ©sident Tebboune)

La révision de la Constitution, dont la formulation est à la charge d'un comité d'experts, "constitue le premier jalon d'une Algérie nouvelle, qui aspire au progrès et à la modernité fortement imprégnés de son histoire et de son authenticité", a souligné le Président de la République dans un message lu en son nom par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, à l'occasion des festivités de la Journée nationale du Chahid, dont la cérémonie officielle s'est déroulée à Saïda.

L'Algérie, a précisé dans ce contexte M. Tebboune, "ne tolèrera jamais l'atteinte à la mémoire des glorieux martyrs de la Révolution".

"L'évocation des héroïques et valeureux Chouhada ravive en nous le souvenir de la noble lutte qu'ils ont menée pour la préservation de l'identité nationale contre toutes les politiques visant la religion du peuple et la francisation de la langue et du lieu", a soutenu le Président de la République, ajoutant que c'est pour être à la hauteur de la confiance des martyrs que "nous nous tenons aujourd'hui comme un rempart contre les manoeuvres externes et internes visant à attenter à leur mémoire".

"Unissons nos efforts et renforçons notre détermination pour bâtir ensemble l'Algérie nouvelle tant rêvée par les glorieux martyrs", a soutenu M. Tebboune, appelant à s'imprégner de la ténacité des Chouhada pour bâtir "une nation forte, prospère, juste et radieuse".

"Aussi, forte de sa foi en la noblesse du sacrifice de ses glorieux martyrs grâce auxquels nous vivons librement, l'Algérie s'engage-t-elle à poursuivre la responsabilisation de l'ancien colonisateur pour la restitution de nos biens mémoriels et les ossements de nos chouhada", a souligné M. Tebboune.

Dans son message, le Président de la République a également mis l'accent sur le fait qu'"en chacun de nos martyrs il y a l'histoire d'un héros qui doit être racontée pour transmettre aux générations futures l'amour du sacrifice pour le pays".

Et de souligner, à ce titre, que "la jeune génération gagnerait à s'imprégner des leçons des martyrs pour contribuer à la préservation du pays contre les manoeuvres de déstabilisation".

"L'évocation de la glorieuse Révolution de Novembre suscite en nous une immense fierté, d'autant qu'elle a été menée par des jeunes qui ont réussi, avec peu de moyens, à faire face à la plus grande tyrannie coloniale que notre pays ait pu subir au cours de son histoire", a souligné le Président de la République.

"La meilleure manière de rendre hommage à nos glorieux martyrs et à leurs âmes pures est de se montrer à la hauteur de leur serment en faveur de la souveraineté du pays et de l'unité de son peuple", a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, M. Tebboune a appelé les producteurs, réalisateurs, historiens et scénaristes à multiplier leurs efforts pour "mettre en valeur l'histoire de la Révolution, ses épopées et les combats héroïques des martyrs, hommes et femmes", d'autant, a-t-il relevé, que "la disponibilité des moyens technologiques numériques et audiovisuels permet de concrétiser le projet culturel initié pour la relance de l'action cinématographique".

Le Président de la République a en outre insisté sur l'attribution de noms de Chouhada aux établissements institutionnels et aux sites d'habitation, au lieu de la numérotation.