RÃ©union des propriÃ©taires et gÃ©rants de sites : Plaidoyer pour un cadre juridique

A l'initiative de l'association Kalima des arts et de la culture, des journalistes, propriétaires de site web, et gérants de plateformes numériques se sont réunis hier, à la salle Mohamed Lakhdar Saïhi, à la Bibliothèque nationale, pour faire le point sur la situation d'un secteur «en mal de repères». Les participants ont été unanimes à saluer l'appel du président de la République pour «régularisation de la situation juridique des médias électroniques».

Le constat de Fateh Ben Hemmou, directeur du site web Chihab Presse, est des plus sévères. Il estime que le principal facteur «de la piètre qualité des contenus médiatique numérique est due à l'absence d'un cadre juridique définissant le statut des journalistes exerçant dans cette catégorie des médias».

Pour lui, les principales victimes «sont les journalistes qui se trouvent ligotés par des logiques de mercantilisme et de non-respect des règles élémentaires de la pratique journalistique».

En appelant à «la mise en place de mécanismes de contrôle et de surveillance des contenus numériques par la création d'organe dédiés», le directeur du site appelle également «à la protection des journalistes et surtout au traitement sur un pied d’égalité que les médias classiques en matière d’accès à la publicité publique dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession», comme cela a été proposé par le président de la République. Abondant dans le même ordre d'idées, Yakoub Hadj Djilani, responsable du site d'information Seven Dz, estime que seul le respect des règles d'éthique et de déontologie pourrait sortir la presse de ce qu'il considère comme une «crise de crédibilité». «Nous sommes des journalistes et non des militants, notre rôle est de chercher, rapporter et vérifier l'information pour éclairer le public et non de faire de la propagande pour une partie ou une autre», a-t-il ajouté, en notant que «la réglementation de la presse électronique est un bon signe de la volonté des pouvoirs publics d'aller vers un secteur médiatique puissant».

Ancien journaliste, Djamel Boukrine attire, quant à lui, l'attention sur l'importance de distinguer le journaliste professionnel du journaliste citoyen. «Là où le premier est tenu de respecter un certains nombre de règles liées à sa profession, à la ligne éditoriale, le journaliste citoyen est libre des contraintes de la production médiatique, d'où les phénomènes liés à la propagation des fake news, à l'intox et la diffusion d'informations non vérifiés et des rumeurs», dit-il

Dans un paysage médiatique en pleine mutation, à la fois économique et politique, «les professionnels doivent participer activement à l'élaboration des lois pour promouvoir leur mission de médiateurs», ajoute-t-il.

Nabil Meknin, responsable du site Tariq News, évoque l'émergence, grâce à internet, «des nouvelles sources d’accès à l’information notamment sur les réseaux sociaux» qui «détournent une partie significative du public des médias traditionnels».

Il opère la distinction entre le journalisme civique, qui vise à informer le citoyen sur les sujets d’intérêt public, du journalisme partisan qui cherche à capter l’attention en proposant aux publics des contenus qui ne respectent pas l'éthique».

Estimant qu'une «presse libre est un élément vital pour la démocratie», Meknin déplore que «le vide juridique a impacté la presse électronique qui traverse aujourd'hui une crise si profonde qu’elle met en péril la démocratie». Par ailleurs, d’autres intervenants étaient unanimes à dire que la presse électronique est frappée de plein fouet par les effets de la baisse de la publicité et l'érosion de l'audience en raison de la crise économique et de la concurrence des acteurs non-organisés. Les responsables des sites web et journalistes ont plaidé pour un nouveau modèle économique à l'heure de la transition numérique et surtout «à la mise en place d'un cadre juridique afin de mettre de l’ordre dans le secteur et garantir aux sites d’information l'environnement propice à leur développement.Pour rappel, en 2012, les autorités avait adopté un premier texte sur la presse électronique à travers la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l’information. Cette loi reconnaît l’existence de la presse électronique à travers l’article 3 qui stipule que «par activités d’information, il est entendu au sens de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public». L’article 67 définit la presse électronique comme «tout service de communication écrite en ligne destiné au public ou une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu».

Tahar Kaïdi