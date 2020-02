Justice : ClÃ´ture de lâ€™atelier de formation au profit des journalistes

Les travaux du 2e atelier de formation sur la terminologie et les notions fondamentales de droit organisé sur le thème «Justice pénale et délits de presse», en faveur des journalistes des différents médias nationaux ont pris fin hier. Organisé par le ministère de la Justice, dans le cadre du programme d'appui au secteur de la Justice, l'atelier de deux jours animé par le professeur en droit, Ahcène Bouskia, traite de deux principaux axes : le premier concerne la justice pénale à travers la définition de la terminologie juridique ayant trait à l'action publique et la relation entre la police judiciaire et le procureur de la République et entre ce dernier et le juge d'instruction dans le traitement des affaires délictuelles et pénales jusqu'au procès et les démarches adoptées dans l'application des peines, outre l'explication des articles juridiques qui garantissent les droits des victimes et des accusés, ainsi que les missions de chaque autorité judiciaire. Dans le cadre du deuxième axe de cet atelier qui a concerné «les délits de presse et les atteintes à l'honneur des personnes», les journalistes ont reçu des explications sur les définitions précises et juridiques de la diffamation, l'injure, l'outrage et l'offense, outre les procédures garanties par la loi pour engager des poursuites à l'encontre de ces délits, notamment en ce qui concerne la plainte, la prescription et la véracité des faits publiés.

L'atelier de formation a examiné également le volet pénal et la responsabilité pénale issue des cas de délits, à travers l'explication des peines décidées et les personnes responsables pénalement.

Le professeur encadreur a présenté des exemples sur les questions d'actualité et les informations intéressant l'opinion publique et leur traitement médiatique par la presse nationale, en vue de simplifier les concepts et la terminologie juridique, avec l'explication des lois et articles relatifs aux crimes et délits de presse avant et après la promulgation de la loi sur l'information en 2012 et les amendements prévus dans ladite loi, avec des explications exhaustives sur les peines encourues pour ce genre de crimes, ainsi que les prérogatives accordées aux magistrats dans ce volet. Le ministère de la Justice avait organisé, les 11 et 12 février, le premier atelier en faveur des journalistes, sur le thème du système judiciaire algérien, son organisation, ses acteurs et les procédures en vigueur dans les différentes juridictions.