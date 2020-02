Investissement Ã  Tizi Ouzou : une cartographie des besoins des communes

Une cartographie des besoins des communes de la wilaya de Tizi-Ouzou en matière d’investissement et de développement est «en élaboration», a-t-on appris hier du directeur local de l’emploi, Mustapha Aouici, en marge d’une cérémonie de remise de contrats d’intégration à des bénéficiaires de dispositifs d’aide à l’emploi.

Cette cartographie permettra de «recenser les besoins spécifiques de chaque commune en matière d’investissement et de développement et, partant, d’orienter les promoteurs dans le cadre des dispositifs d’aide à la création de micro-entreprises, (ANSEJ, ANGEM, CNAC), en fonction des besoins de chaque localité», a expliqué M. Aouici à l’APS.

Une démarche, a-t-il ajouté, qui vise à «créer un équilibre en matière de diversification de l’investissement et aussi à aider ces promoteurs, qui sont un élément de base indispensable pour la promotion du développement local, dans le lancement de leurs entreprises en les orientant sur des opportunités de travail et de marchés». Le même responsable a soutenu, à l’occasion, que les autorités locales accordent «une importance particulière à ces promoteurs qui ont bénéficié jusqu’à présent de diverses mesures d’accompagnement de la part des pouvoirs publics, dont 155 marchés d’une valeur de 15,8 milliards DA dans le cadre de l’obligation d’octroi de 20% de la commande publique».

Par ailleurs, et dans le même esprit de faciliter la création de postes d’emploi, il a fait savoir qu'»un plan de travail et de coordination» a été établi entre le secteur de la formation professionnelle et l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) pour répondre «efficacement» aux besoins du marché en matière de main-d’œuvre.

«Il y a un travail de coordination et d’adéquation des nomenclatures des besoins du marché local du travail et des formations dispensées par le secteur de la formation professionnelle afin de répondre de manière efficace à la demande exprimée par le marché du travail», a-t-il déclaré.

En outre, ces promoteurs viennent, également, de bénéficier de la distribution de 153 locaux commerciaux sur les 293 dont a bénéficié la wilaya dernièrement.

«Le quota restant sera distribué prochainement après étude des dossiers par la commission de wilaya», a fait savoir Boukellal Ouisa, directrice locale de l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI). Quelque 357 contrats d’intégration de bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du Programme d'insertion sociale des jeunes diplômés (PID) sur les 5.066 que compte la wilaya ont été remis aux bénéficiaires lors de cette cérémonie organisée à l’occasion de la journée du Chahid.

Une opération qui s’étalera sur 3 années, à savoir 2019 pour ceux ayant 8 ans et plus d’exercice, 2020 pour ceux qui ont entre 3 et 8 ans et 2021 pour ceux ayant été placés depuis moins

de 3 ans.