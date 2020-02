Energie : M. Arkab s'entretient avec une dÃ©lÃ©gation d'Elswedy Electricâ€¦

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a reçu lundi à Alger, une délégation de l’entreprise égyptienne Elsewedy Electric conduite par son PDG, Ahmed Elsewedy, avec qui il a discuté du développement de la coopération dans le secteur énergétique, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de cette entrevue, «les discussions ont porté sur les activités de l’entreprise égyptienne en Algérie et à l’international et les perspectives de collaboration future», selon la même source. M. Arkab a exprimé sa «satisfaction» des relations de coopération et de partenariat avec Elswedy Electric, les qualifiant d’»excellentes».

Il a également exprimé «son souhait de voir l’entreprise égyptienne renforcer davantage sa présence en Algérie et saisir les opportunités offertes dans le cadre des programmes de développement prévu par le secteur de l’énergie notamment pour la diversification des sources d’énergie à travers le développement des énergies renouvelables et le développement du réseaux de transport de l’électricité», est-il noté dans le communiqué.

Pour sa part, M. Elsewedy s’est dit «très satisfait» de la collaboration «très fructueuse» de son entreprise avec le secteur de l’énergie algérien, tout en exprimant «l’intérêt et la disponibilité de son entreprise à développer et renforcer davantage ce partenariat».

L’entreprise égyptienne à travers sa filiale basée à Ain Defla, Elswedy Electric-Algérie, intervient notamment dans la fourniture et la pose des câbles électriques. Elle a annoncé lundi lors d’une conférence de presse l’élargissement de sa gamme de produits (câbles coaxial, câbles solaires et accessoires de câbles de haute tension), selon le communiqué.



…et rend hommage à M. Brahimi, doyen des pétroliers foreurs



Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a rendu hier un «vibrant hommage» à Mohamed Brahimi, expert et doyen des pétroliers foreurs algériens, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de sa rencontre avec M. Brahimi au siège du ministère, M. Arkab a mis en exergue «son riche parcours professionnel exceptionnel et sa précieuse contribution dans le secteur pétrolier en Algérie, en souhaitant faire bénéficier la génération future de sa longue expérience notamment dans le domaine du forage», selon la même source.

M. Brahimi s’est dit pour sa part, «très satisfait et très ému» par cet hommage et par cette reconnaissance du secteur de l’énergie à son parcours et son expérience. Considéré par ses pairs comme «le maître des foreurs», M. Brahimi a permis d’assurer le suivi de l’activité des forages en exploitation après la décision des nationalisations des hydrocarbures en 1971 et a été à l’origine de la création de l’Institut algérien du pétrole (IAP) qui a formé des centaines de jeunes algériens dans les métiers de forage pétrolier avec des niveaux de qualifications élevés. Il a, aussi, à son actif plusieurs performances dans le domaine de l’extinction des grandes éruptions sur des champs d’extraction pétroliers à travers le monde.

«En 1961 et 1962, il fut détaché auprès de la célèbre équipe américaine d’intervention sur site de Red Adair avec pour mission de maîtriser la grande éruption de l’époque à Gassi Touil, appelée le briquet du diable», selon une biographie de Mohamed Brahimi, écrite par le Professeur Mustapha Khiati. Natif de la ville de Ménéa (wilaya de Ghardaïa), M. Brahimi, autodidacte, a décroché à 17 ans son premier poste d’ouvrier de plancher, puis le poste de second, et celui de maître-sondeur de forage, est-il noté dans le communiqué.