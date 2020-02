M. AÃ¯t Ali, Ã  lâ€™adresse des constructeurs automobiles Ã©trangers : Â«VoilÃ  nos conditions !Â»

Une révision à la hausse du pourcentage de participation dans les statuts, qui était de 30%, avec une implication dans le pacte des associés, une intégration qui se fera dès le début, du moins pour le carrossage. Ce sont les principales exigences contenues dans le nouveau cahier des charges que propose le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, invité hier au Forum d’El Moudjahid, aux constructeurs automobiles voulant s’installer en Algérie, S’ajoute, précise-t-il, l’impératif pour le constructeur d’«engager ses fonds, d’assurer un transfert du savoir-faire et un investissement sérieux». En contrepartie, l’Algérie «n’imposera pas à tout candidat capable de répondre à ces exigences, de s’associer». D’un ton professoral, truffé de citations, et un franc-parler coutumier, le ministre promet que ce nouveau texte «présentera la signification réelle d’une véritable usine automobile selon les normes mondialement reconnues». L’accueil à bras ouverts de tous les constructeurs «est révolu».

Mieux, enchaîne l’invité d’El Moudjahid, «ceux qui viendront, doivent réfléchir à deux fois avant de s’engager», précisant que «l’obligation d’imposer des associés locaux à des partenaires étrangers ne répondait pas à un souci de souveraineté ou de promotion de l’investisseur local». Pour les véhicules touristiques, il dit, convaincu, que «deux constructeurs au maximum vont se mettre sur les starting-blocks». Et d’ajouter : «Ma mission est de rendre l’Algérie attractive dans le domaine de l’investissement.»

Dans le même registre, le ministre a passé au peigne fin les «différents errements» qui ont précipité l’échec du montage automobile. Il est question des barrières douanières avec des avantages «indus et scandaleux». À l’exception de l’automobile et de quelques créneaux de l’électroménager et de l’électronique, «il n’y aucune autre industrie où le constructeur bénéficie d’exonération des droits de douanes pour leur matière première». Le ministre trouve, également, erratique le fait d’octroyer une TVA genre «franchise à la vente pour des marques précises». Une situation qui lui fera dire que le cahier des charges, initié en 2017, «n’était pas conçu pour lancer une industrie automobile en Algérie, mais pour permettre à deux ou trois marques, choisies de manière discrétionnaire, d’accaparer par voie de monopole le marché national en exonération de tous droits et taxes». Pour lui, «c’est du jamais vu». M. Aït Ali rebondit sur les taux d’intégration avancés, «mais jamais atteints» par les constructeurs automobiles. «Quand on analyse les structures des prix et des intrants intégrés, je défie tous ces constructeurs, y compris le plus vieux, en l’occurrence Renault, de me prouver les 5% d’intégration», poursuit-il. Dans ledit cahier des charges, «il était question de subordonner les aides publiques sous formes d’exonération ou de facilitations fiscales et douanières au taux atteint, tout en sachant que ce taux ne sera pas atteint».



Montage automobile : 40 dossiers de candidature en deux ans



Le ministre rappelle que la logique veut que les avantages d’investissement soient la récompense de ce qui a été accompli et ne se donnent pas pour attendre plus tard la concrétisation de la promesse. Dans ce registre, M. Aït Ali a dénoncé l’attitude du Conseil national de l’investissement qui «s’était octroyé un pouvoir discrétionnaire». L’autre anomalie relevée par le ministre a trait à la projection future faite à cette époque. «On ne peut pas partir dans un assemblage SKD-CKD pour qu’il soit un embryon d’une industrie future, qu’ils soit pour l’automobile ou pour d’autres secteur», note-t-il. Et au ministre de souligner que «la sous-traitance ne suit pas l’existence d’une industrie d’assemblage, mais c’est plutôt l’inverse, c’est un écosystème qui aurait dû exister».



Véhicules de moins de trois ans : «Le prix avoisinera celui du neuf»



Autant d’anomalies et d’incohérences qui ont poussé les constructeurs étrangers à se bousculer pour venir en Algérie. «C’est à la fois bizarre et curieux que l’Algérie enregistre 40 dossiers en deux ans de constructeurs mondiaux qui veulent venir y construire des véhicules, au moment où ils procèdent à des compressions d’effectifs chez eux», précise M. Aït Ali.

D’autre part, il affirme que «nous ne pouvons plus permettre l’entrée de toutes sortes de véhicule avec des contrôles superficiels et empiriques sur notre territoire». À Algerac, organisme chargé de l’accréditation, le ministre indique qu’il a demandé ce genre d’homologation technique et d’opter pour les centres de contrôle qui répondent aux exigences requises. Sur le retour à l’importation des véhicules de moins de trois ans, l’invité d’El Moudjahid précise que la publication des textes se fait à un rythme accéléré au niveau de trois ministères : Industrie, Finances et Commerce.

À l’adresse du citoyen, M. Aït Ali explique que «la baisse de prix par rapport au véhicule neuf ne sera pas importante», car ce sont des véhicules qui roulent 12.000 km/an tout au plus, indiquant, pour ce qui est de cette opération d’importation, que «cette mesure, juridiquement bonne, s’avère matériellement difficile et écarte un éventuel rush sur ces véhicules». Pour les voitures roulant au diesel, le ministre précise que le problème dépasse l’aspect environnemental, ajoutant que le recours à la locomotion électrique est une belle opportunité, «si l’on pense à une industrialisation pour les véhicules touristiques et collectifs».

Fouad Irnatene