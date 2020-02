FÃ©dÃ©ration nationale des commerÃ§ants de gros des produits agroalimentaires : Appel Ã  la dÃ©localisation du marchÃ© de gros de Semmar

La Fédération nationale des commerçants de gros des produits agroalimentaires réitère, par la voix de son président, son appel à la délocalisation du marché de gros de Semmar, situé dans la commune de Gué de Constantine (Alger).

S’exprimant lors d’une conférence de presse organisée, hier, au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Saïd Guebli a estimé que le transfert de ce marché vers un autre site constitue la seule solution aux problèmes auxquels font face quotidiennement les milliers de commerçants spécialisés dans l’activité de gros de l’agroalimentaire, et appelé pour la réactivation de ce dossier du transfert du site en question vers la commune de Birtouta où un terrain de 80 hectares a été déjà dégagé en 2018 pour la circonstance. «Une commission ministérielle avait alors pris la décision d’assurer ce transfert, mais depuis, les choses n’ont pas bougé», a-t-il fait savoir, précisant que le terrain proposé pour abriter ce nouveau marché «existe toujours». Il a souligné l’intérêt de regrouper cette activité commerciale dans ce nouveau lieu, qui permettra la création de plus de 2.500 postes de travail, tout en affirmant l’engagement des commerçants à financer cette structure commerciale. «Nous demandons une rencontre avec le ministre du Commerce pour la réouverture de ce dossier», a insisté le président de ladite fédération, tout en affirmant que les choses pourront s’accélérer, notamment avec le nouveau gouvernement. Selon l’intervenant, la réalisation de ce nouveau marché facilitera le travail des importateurs et des distributeurs locaux et permettra également aux grossistes de travailler dans de «bonnes conditions», précisant que pas moins de 94% des produits agroalimentaires sont faits localement. Il dira que la délocalisation du marché de gros de Semmar dans les plus brefs délais contribuera également à «promouvoir la production nationale» et relèvera l’importance de la réalisation d’un marché de gros qui «obéit aux normes » pour aspirer au développement de l’activité commerciale.

Profitant de la rencontre, Guebli a évoqué les conditions difficiles dans lesquelles exercent les 1.000 grossistes au niveau du marché de Semmar qui constitue, a-t-il fait remarquer, le principal marché d’approvisionnement en produits alimentaires des détaillants d’Algérie. «L’endroit où se trouve actuellement ce marché ne permet pas aux commerçants d’exercer leur activité», a-t-il noté, citant, entres autres, l’exiguïté des locaux commerciaux et le manque d’hygiène. Il a également indiqué que le marché de Semmar constitue un motif de «désagrément pour les habitations et les établissements scolaires qui se trouvent dans la région».

Le conférencier a, par ailleurs, appelé les autorités locales de la wilaya de Boumerdès à l’ouverture du marché de gros des produits agroalimentaires de Boudouaou. «Cette structure, qui a été réalisée en 2004, n’a pas ouvert ses portes jusqu’à ce jour», a-t-il regretté, assurant que le site peut abriter 80 commerçants spécialisés en agroalimentaire et générer la création de 500 postes d’emploi.

Le président de la fédération, qui a souligné la nécessité de multiplier les marchés de gros, a relevé l’importance de la réalisation dans chaque quartier d’un marché de proximité pour garantir une meilleure maîtrise des prix, et a tenu, sur un autre registre, à rassurer les citoyens quant à la disponibilité des produits alimentaires durant le mois de Ramadhan. «Les produits alimentaires seront disponibles en qualité et en quantités suffisantes», a-t-il soutenu, affirmant que leurs prix resteront stables.

Kamélia Hadjib