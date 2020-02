Air AlgÃ©rie : La justice ordonne lâ€™arrÃªt immÃ©diat de la grÃ¨ve du PNC

Une cellule de crise a été installée par la direction de la compagnie Air Algérie pour faire face aux conséquences de la grève surprise du personnel navigant commercial, à l’initiative du Syndicat national du personnel navigant commercial algérien.

«C’est un débrayage anarchique qui nous a placés dans une situation de fait accompli», déplore le chargé de communication d’Air Algérie, Amine Andaloussi. Il mettra l’accent sur le caractère illégal de cette action, confortant son propos par la décision rendue le même jour par le tribunal de Dar El-Beida, qui a ordonné l’arrêt immédiat de la grève, sommant les concernés de ne pas entraver l’activité de l’entreprise. Cet arrêt de travail a provoqué en effet le désarroi de la clientèle d’Air Algérie, eu égard à la perturbation et à l’annulation de plusieurs vols.



40% des vols programmés annulés



Selon Amine Andaloussi, « la grève du personnel navigant commercial, enclenchée lundi sans préavis, se poursuit mardi (hier NDLR), conduisant à l'annulation de 40% des vols programmés». Ce même taux a été enregistré hier avec l'annulation de 13 vols programmés, dont 10 sur les lignes internationales et 3 sur les lignes intérieures, selon le même responsable. Dans un communiqué, Air Algérie a fait savoir que, lors de ce débrayage, des membres du Snpnca ont empêché leurs collègues d’accomplir leurs vols. Le même document précise que la principale revendication des grévistes porte sur les salaires. «Depuis 2017, la direction des ressources humaines a entamé des négociations avec l’ensemble des partenaires sociaux, dont le Snpnca, pour une démarche globale qui tient compte de la situation financière de l’entreprise. Air Algérie ne peut tolérer le déclenchement d’arrêts de travail sur simple SMS, sans avoir au préalable respecté les procédures réglementaires et légales liées au droit de grève». Air Algérie, qui assimile ce débrayage à une prise en otages des passagers, a aussi procédé à des suspensions provisoires à l’encontre des PNC grévistes dont les constats de refus de travail ont été établis en présence d’un huissier de justice, indique à ce propos le chargé de communication. 62 membres du PNC sont concernés par ces suspensions. De son côté, le Snpnca souligne, dans un communiqué signé par son président, Farid Boucetta, que le mouvement de débrayage «découle d’un ras-le-bol général, de la non-prise en charge des revendications socioprofessionnelles et de la non-application des accords». Le communiqué du syndicat ne précise toutefois pas de quel accord il s’agit. Il est précisé en revanche que la grève a été initialement prévue pour une durée de trois heures et que cette action a pris «une autre tournure», en réaction aux premières mesures de suspension décidées par la direction de la compagnie ayant concerné, dans un premier temps, une quarantaine d’éléments du collectif PNC y compris des membres dudit syndicat. Du coup, et par solidarité avec leurs collègues, c’est tout le collectif du personnel navigant qui décide d’un arrêt de travail, indique en outre le communiqué du syndicat. Le Syndicat informe en outre les autorités compétentes ainsi que l’opinion «de la gravité de la situation suite à la programmation des PNC saisonniers nouvellement recrutés et non expérimentés, mettant en péril la sécurité et la sûreté des vols».

Karim Aoudia