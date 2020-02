Grand angle : FermetÃ©

Après la défection de dernière minute du mouvement Ennahdha de la liste du gouvernement devant être soumise au président de la République élu Kaïs Saïed, ce dernier a mis en garde la classe politique contre toute entrave à la constitution ou toute tentative de passage en force. «Nous appliquons à la lettre la Constitution du pays et non des interprétations infondées, loin d'être innocentes», a-t-il souligné. Dans sa sortie attendue d'ailleurs par les analystes et autres observateurs, le chef de l'Etat tunisien a mis les points sur les «i' en pointant du doigt ceux qui cherchaient à forcer ou à outrepasser le cadre constitutionnel en affirmant que toute tentative à vouloir retirer la confiance du gouvernement de gestion des affaires courantes, est vouée à l'échec «vu qu'il ne s'agit pas d'un gouvernement au pouvoir. Il est issu de l'ancien Parlement». Il est donc inenvisageable que le Parlement retire la confiance du gouvernement des affaires courantes, a-t-il dit. Et de préciser que «la gestion des affaires courantes signifie la garantie, par l'actuel gouvernement, de la continuité et de la pérennité de l'Etat». «Même si on lui retire la confiance, l'actuel gouvernement, restera un gouvernement de gestion des affaires courantes», a martelé M. Kais Saïed, mettant fin à certaines velléités partisanes. Et comme pour couper l'herbe sous les pieds de certains aventuristes, le président Saïed a souligné, qu'»au cas où le gouvernement n’obtiendra pas la confiance du Parlement, il aura recours au peuple». La messe est dite au moment où le membre du bureau exécutif du mouvement tunisien, Ennahdha, Khalil Baroumi, informait que le parti examine toutes les options et les scénarios possibles, notamment celle d’adresser une motion de censure au parlement». En tous les cas le temps presse et l'injonction du président Kaïs Saïed même si elle a le mérite de l'affirmer dans son nouvel habit, elle ne pourra survivre au-delà des délais constitutionnels.

M. T.