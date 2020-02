Soudan du Sud : Lâ€™ONU exhorte les parties en conflit Ã  former un gouvernement de transition

La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a salué l'annonce faite le weekend dernier par le président sud-soudanais Salva Kiir de faire revenir le nombre d'Etats de la fédération de 32 à 10 afin de mettre fin à l'impasse politique et former un nouveau gouvernement d'union nationale. Cette annonce «est un compromis important pour permettre la formation en temps opportun d'un gouvernement de transition, comme promis aux citoyens du Soudan du Sud», a estimé la MINUSS dans un communiqué de presse. Toutefois, selon la presse, cette proposition d'une fédération de 10 Etats a été rejetée par le chef rebelle et ancien vice-président Riek Machar, réduisant les espoirs de mettre fin à la guerre civile qui a fait des milliers de morts depuis fin 2013. Salva Kiir et Riek Machar sont encouragés par la communauté internationale à former un gouvernement d'union nationale d'ici au 22 février, une échéance déjà reportée à deux reprises en 2019. Depuis 2015, Salva Kiir a fait passer le nombre d'Etats de 10 à 28 puis à 32. Cette augmentation a été dénoncée par l'opposition.