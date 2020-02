Syrie : Al-Assad sâ€™engage Ã  libÃ©rer lâ€™ultime grand bastion terroriste

Le président syrien Bachar Al-Assad s'est engagé à poursuivre l'offensive dans le nord-ouest du pays pour libérer l'ultime grand bastion tenu par les terroristes, sur fond de libération de plusieurs localités dans les banlieues d’Alep et d’Idleb. «La bataille pour la libération des provinces d'Alep et d'Idleb se poursuit, indépendamment des discours criards vides qui viennent du nord», a lancé lundi M. Al-Assad lors d'une allocution télévisée. «Nous sommes pleinement conscients que cette libération ne signifie pas la fin de la guerre, ni la chute des complots, ni la disparition du terrorisme, ni la reddition des ennemis. (...) . Mais cette libération signifie certainement qu'on leur a fait mordre la poussière en prélude à la défaite totale, tôt ou tard», a-t-il assuré, soulignant que «la bataille se poursuit pour libérer tout le territoire syrien, éliminer le terrorisme et instaurer la stabilité». Bien que la métropole d'Alep a été reprise dans son intégralité fin 2016, des centaines de civils ont péri depuis cette date dans les tirs de roquettes et d'obus des terroristes et des autres groupes armés. Ce sont les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) qui dominent plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants dans celles d'Alep, de Hama et de Lattaquié. Ces territoires accueillent aussi d'autres groupuscules terroristes, mais aussi des factions de groupes armés. Ces propos interviennent alors que les forces gouvernementales ont reconquis dimanche la ceinture de localités entourant la métropole d'Alep, repoussant ainsi terroristes et groupes armés qui tiraient des roquettes sur la deuxième ville de Syrie. Elles ont multiplié ces dernières années les victoires jusqu'à reprendre le contrôle de plus de 70% de la Syrie. Samedi, lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, la grande rencontre annuelle sur les questions diplomatiques et de défense, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a déclaré que la victoire du président Bachar al-Assad «sur le terrorisme est inévitable».

R. I.