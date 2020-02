Crise financiÃ¨re de lâ€™UNRWA : Pas de solution imminente

L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a fait savoir lundi qu'il ne voyait aucune solution imminente à sa crise financière actuelle, a rapporté l'agence de presse libanaise National News Agency.

«L'UNRWA est confronté à un défi de financement grave au Liban, en Syrie, en Jordanie, en Cisjordanie et à Gaza.

Nous pourrions être dans l'impossibilité d'offrir une qualité et une variété de services égales aux réfugiés palestiniens dans ces pays», a déclaré le Commissaire général par intérim de l'UNRWA, Christian Saunders, lors d'une visite dans le camp d'Aïn El Helwe au Liban. L'UNRWA a connu des difficultés financières importantes en 2019, avec un déficit évalué à 50 millions de dollars, qui s'ajoutera au déficit de cette année malgré l'augmentation du soutien des pays donateurs en novembre et décembre de l'année dernière.