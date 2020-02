ProlifÃ©ration des armes en Libye : Le plus grand stock de munitions non contrÃ´lÃ©es au monde

La Libye possède «le plus grand stock de munitions non contrôlées au monde», en raison de la poursuite des combats et des violations de l'embargo sur les armes dans ce pays, a déclaré lundi un responsable de l'ONU.

Citant les récentes conclusions du service de l'action anti-mines de l'ONU, Yacoub El Hillo, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, a indiqué à la presse qu'environ 150.000 à 200.000 tonnes de munitions incontrôlées se trouvent actuellement sur le territoire libyen. S'exprimant via une vidéo en direct depuis la capitale libyenne Tripoli, il a particulièrement insisté sur le grand nombre de drones survolant la Libye, affirmant que le pays constitue «le plus grand théâtre du monde pour l'utilisation de la technologie des drones». Interrogé sur les pays qui ont envoyé les drones, M. El Hillo a répondu qu'il pensait que «tout le monde a quelque chose qui vole dans le ciel libyen». Malgré l'embargo des Nations unies sur les armes imposés à la Libye, les acteurs étrangers envoient régulièrement des armes dans le pays, ce qui continue d'alimenter les combats, a confirmé la Mission d'appui des Nations unies en Libye. Les participants à la réunion du comité international de suivi de la Conférence de Berlin sur la Libye, ont appelé les belligérants dans ce pays à maintenir la trêve actuelle et à accélérer les négociations concernant un cessez-le-feu permanent, tout en réaffirmant leur engagement à mettre en œuvre les conclusions de la Conférence de Berlin du 19 janvier. Dans une déclaration finale sanctionnant les travaux de cette 1re réunion du comité international de suivi de la Conférence de Berlin, les participants ont «réaffirmé les conclusions de la conférence et leur engagement indéfectible à leur pleine mise en œuvre», se félicitant de «la résolution 2510 (2020) du Conseil de sécurité du 12 février 2020 approuvant les conclusions de Berlin». Ont pris part à cette réunion tenue dimanche, les ministres des Affaires étrangères d'Algérie, de Chine, d'Egypte, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Russie, de Turquie, de Tunisie, de la République de Congo, les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique ainsi que des représentants de haut rang des Nations unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la Ligue des Etats arabes. Dans le texte, les participants ont déploré les récentes violations de l'embargo sur les armes, et ont renouvelé leur détermination à contribuer à sa mise en œuvre et se sont félicités des progrès accomplis en vue d'un contrôle plus efficace de l'embargo en cours.



2e round des réunions du Comité militaire libyen mixte «5+5» mardi à Genève



Le deuxième round des réunions du Comité militaire libyen mixte «5+5» se tient mardi à Genève afin d'œuvrer pour le respect et le maintien d'un cessez-le feu durable, en vigueur en Libye depuis le 12 janvier, sur fond d'appels à mettre fin aux violences dans ce pays. Dans un communiqué, la Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL), a appelé les parties participantes à ces réunions «au sens de la responsabilité au sérieux et à un esprit constructif lors des travaux de la commission», exhortant les différentes parties libyennes «à saisir et à évaluer l'occasion de façon positive». Les Nations unies ont exprimé l'espoir de transférer un message «responsable et sérieux» aux prochaines négociations politiques libyennes du 26 février, à travers les négociations militaires, selon l'organisation Onusienne. Les belligérants libyens se sont mis d'accord, durant la semaine écoulée à Genève, au terme de la première session de pourparlers sur la nécessité de poursuivre leurs discussions à partir de mardi, en vue d'aboutir à un cessez-le feu durable en Libye.

