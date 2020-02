Coupe dâ€™AlgÃ©rie (8es de finale) : ASMO-ASO et ESG-PAC les 2 et 3 mars

Les deux derniers huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie de football (seniors), ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma -

Paradou AC, auront lieu les 2 et 3 mars, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAF).

Six clubs ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale, en l'occurrence l'ES Sétif (L1), le WA Boufarik (Amateur), l'Amel Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou Arréridj (L1), l'US Biskra (L1) et l'USM Bel-Abbès (L1).



Programme des deux derniers 8es de finale :



Lundi 2 mars (14h00) Stade Habib-Bouakeul d'Oran : ASM Oran - ASO Chlef

Mardi 3 mars (14h00) OPOW Souidani-Boudjemaâ de Guelma : ES Guelma - Paradou AC.