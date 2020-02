Dans la lucarne : La CAN dans tous ses Ã©tats

La tranquillité qu’a connue la CAF il y a quelques années ne l'est plus de nos jours. La CAF en tant que structure qui veille à la bonne marche, mais aussi au développement du football africain était sur la même longueur d'onde avec la FIFA. Une «lune de miel» qui avait suscité la jalousie de tous. Notre continent était respecté par tous. Issa Hayatou, en dépit de quelques erreurs, avait su comment attirer les accointances des uns et des autres. Ceci dit, la FIFA avait fait de l'Afrique le grand allié qui avait son poids dans les élections de cette instance. En ces temps-ci, ce qui était comme du papier musique entre Infantino, le président de la FIFA et Ahmad Ahmad, le président de la CAF, ne l'est plus. Il faut dire qu'il y a de gros intérêts dans l'air. La CAF, faut-il le rappeler, n'avait pas appliqué certaines recommandations de la FIFA comme le fait de faire jouer la CAN en été. Ahmad Ahmad, qui n'en fait qu'à sa tête, aidé un peu par son comté exécutif et certains pays, avait soulevé un tollé lorsqu'il avait pris cette décision. Les clubs européens, employeurs des joueurs africains, ont vu d'un très mauvais œil cette décision, pour le moins inattendue. Ils ont même menacé de réfléchir à quatre avant de recruter des africains. Car, ils ne sont pas disposés à les libérer pour une période de plus d'un mois. Face à cette situation, on commence carrément à faire circuler l'information d'une CAN tous les quatre ans. Une idée qui ne plait pas trop à beaucoup de présidents de fédérations africaines, entre autres Kheïreddine Zetchi. Celui-ci l'avait justifié par le fait qu'une CAN tous les quatre ans ne doit pas coïncider avec les évènements majeurs comme l'Euro ou le Mondial. Ainsi, la CAN aura une plus grande importance et deviendrait un moment de football qui sera suivi par tous. Outre cela, les joueurs africains n'auront pas de problèmes avec leurs clubs respectifs.

Le plus important surtout, c'est que les pays qui pourront éventuellement organiser une CAN auront ainsi plus de temps pour mieux se préparer et être prêts à temps pour ce grand évènement. Il est clair que l'actuel président de la CAF n'est pas favorable à un tel projet, mais il est certain qu'avec l'appui de la FIFA, il finira par l'accepter surtout avec les «scandales» de corruption qui sont en train de s’étaler sur la presse qui raffole de ce genre de choses. Il est clair qu'avec le temps et la pression des uns et des autres, le projet d'une CAN tous les quatre ans prendra immanquablement forme.

Hamid Gharbi