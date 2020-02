ES SÃ©tif : Lâ€™aigle noir prend son envol

L’Entente de Sétif, qui a le vent en poupe depuis quelques journées déjà, a surclassé le Chabab Ahly de Bordj Bou Arréridj (3-0) à l’occasion du derby des hauts plateaux de l’est du pays. Les poulains du technicien tunisien Nabil Kouki n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires du jour, dominant la partie de bout en bout, malgré l’absence de joueurs clés, à l’image de Karaoui, Boussouf et Bekakcha. «C’était un match important à ne pas manquer. Même si nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour préparer ce derby, l’équipe a fait le travail. Finalement, l’absence de certains éléments ne nous a pas pénalisé.

Les jeunes joueurs alignés, à l’image de Saâdi, Deghmoum ou encore Amoura, ont été à la hauteur. Nous disposons d’un effectif assez riche. Par ailleurs, l’équipe va encore progresser de match en match», a déclaré le coach ententiste, qui a suivi la rencontre des tribunes pour cause de suspension. Une victoire avec l’art et la manière, qui permet à l’ESS de pointer au pied du podium. En effet, avec huit victoires, trois nuls et sept défaites, la formation phare de Sétif, qui dispose de la meilleure ligne offensive (29 réalisation en 18 rencontres), se positionne à la quatrième place, à seulement deux longueurs de la JSK. Par ailleurs, l’Aigle noir, auteur d’un début de saison pour le moins timide, réalise la plus belle remontée depuis l’entame du championnat de Ligue Une. Les gars d’Ain Fouara restent sur une série de six matchs sans défaite (5 victoires et 1 nul). Leur dernière défaite remonte à la 12e journée, à Constantine, face au CSC (3-1). Il faut dire que l’arrivée de Nabil Kouki à la tête de la barre technique a donné un nouveau souffle à la formation de l’ESS. Après avoir apporté rapidement une dynamique et de la stabilité au niveau des résultats, l’entraîneur a profité du stage d’intersaison pour mettre en place sa stratégie pour la seconde phase du championnat. Durant les deux semaines passées en Espagne, il a mis dans le bain les jeunes loups qui déjà pointent leur nez, à l’image de Boussouf, Kendouci, Amoura, Saadi, Aichoun, Dâas, Filali, Hachoud, Bouchar, Deghmmoum et Charama ou encore Belaidi. Les trois matchs amicaux disputés durant ce stage hivernal à Benidorm ont permis au staff technique d’avoir une idée plus ou moins précise sur l’ensemble de l’effectif et tester toutes les variantes tactiques qui s’offrent à lui, en prévision des échéances à venir. Pour rappel, l’ESS, qui s’est relancée en championnat, est qualifiée aussi pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie. L’Aigle noir sera confronté dans cette compétition populaire aux Criquets du Bordj Bou Arréridj.

Redha M.