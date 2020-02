MOB : Cherif Hadjar nouvel entraÃ®neur

A la recherche d’un entraîneur en remplacement de Abdelkrim Latrèche, qui a été son poste récemment, le MOB a tout conclu avec Cherif Hadjar. Ce dernier devait superviser l’équipe, hier, face au RC Arbaa.

Le MO Béjaia a engagé un nouvel entraîneur cette semaine. Le club béjaoui, qui végète dans les profondeurs du classement de la Ligue 2 Mobilis, s’est entendu récemment avec Cherif Hadjar pour succéder à Abdelkrim Latrèche ; ce dernier ayant fini par jeter l’éponge récemment avec une série de mauvais résultats.

Le board béjaoui et l’ancien coach de l’O Médéa, dont la démission est devenue effective ce week-end, se sont rencontrés samedi et se sont mis d’accord pour une collaboration avec comme objectif principal maintenir le MOB en Ligue 2.

Cherif Hadjar devra commencer officiellement ses fonctions au lendemain du match face au RCA. Jusqu’ici, le technicien s’est contenté du rôle d’observateur. Cherif Hadjar s’est entendu avec les dirigeants pour composer lui-même son propre staff. Ainsi, le technicien viendra avec Lotfi Boudraâ en tant qu’assistant et Hadi Lamrani comme entraîneur des gardiens.

Avant-dernier au classement (20 points, 18e journée), le MOB prétend à une remontée, voire même se maintenir à une place confortable, la plupart des équipes du milieu du tableau étant confinées dans un petit mouchoir de poche. Mais pour ce faire, les Crabes doivent se remettre à gagner. C’est la mission de Cherif Hadjar dont la méthode de travail est très appréciée.

Amar B.