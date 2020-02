Ligue 1 (18e journÃ©e), Le Chabab maintient le cap : Hat trick de Belhocini

La 18e journée du championnat national n’a pas apporté de changement, que ce soit à la tête ou en bas du classement.

Le Chabab Belouizdad, grâce à sa victoire face au Nasr Hussein-Dey (1-0), s’accroche à son poste de leader qu’il ne veut lâcher pour rien au monde. Le derby algérois, qui s’est joué sur la magnifique nouvelle pelouse du stade 5-Juillet, qui a rouvert ses portes en la circonstance, n’a pas tenu toutes ses promesses. Malgré la résistance des Nahdistes, les Belouizdadis, dominateurs, ont fini par trouver la faille pour empocher les trois points de la victoire. Les Sang et Or, quant à eux, ne parviennent toujours pas à s’extirper de l’avant-dernière place du classement, mais gardent espoir de s’en sortir au final. La JS Kabylie malgré le semi-échec concédé face au Paradou AC (0-0) se maintient à la 3e place. Le PAC, quant à lui, grimpe à la 12e place en attendant de jouer son match retard face au Mouloudia d’Alger. Ce dernier, 2e, et qui a battu la JS Saoura (1-0) en match avancé samedi dernier, aura la chance de réduire l’écart qui le sépare du CRB à seulement trois points, s’il parvient à battre le Paradou en match de mise à jour. L’ES Sétif poursuit sa marche en avant et sa remontée spectaculaire au classement. L’Entente a encore une fois fait boom, grâce à son armada de jeunes loups, qui sont en train de tout terrasser sur leur chemin, depuis l’arrivée du technicien tunisien Kouki, qui a su trouver la bonne formule pour tirer son équipe vers le haut. Ils ont administré une véritable correction au CABBA avec trois jolis buts inscrits par Saâdi (9'), Draoui (44') et Amoura (90'+2'), dans un derby riche en couleurs qui a tenu ses promesses, dans un stade du 8-Mai 1945 plein à craquer. L’ASO Chlef réalise elle aussi une excellente opération en venant à bout d’une accrocheuse et combative équipe de l’US Biskra. Pourtant menés au score sur un but de Mokhtar (22’), les Lions du Chellif ont eu les ressources nécessaires pour faire basculer la partie en leur faveur, sur deux jolis buts signés Arab (35’) et Boulaouidet (63’). En faveur de cette victoire, l’ASO s’éloigne de la zone rouge et se replace au milieu du tableau. L’arrivée de Boulaouidet au mercato d’hiver semble porter ses fruits sur le plan de l’efficacité offensive qui faisait défaut à la ligne d’attaque chélifienne. Lanterne rouge de la Ligue 1, l’US Biskra ne veut pas abdiquer. Les Biskris ont juré de se battre jusqu’au bout pour se tirer d’affaire. L’USM Bel-Abbès retrouve la sérénité avec le retour d’Abdelkader Iaïche à la tête de la barre technique. Ce dernier a été convaincu de revenir sur sa démission par le président du club qui tient à lui, au vu de l’excellent travail qu’il réalise. El-Khadra l’a emporté contre une coriace équipe du NC Magra. L’excellent attaquant et goléador belabéssien Belhocini a marqué cette confrontation de son empreinte en réussissant un magnifique hat trick (8', 42', 75') contre un seul but de Bellal pur l’adversaire (50'). Le NCM, qui demeure une bonne équipe pratiquant un beau football, pèche néanmoins en termes de résultats. Enfin, les oppositions ASAM-USMA et CSC-MCO se sont soldées par un même résultat (1-1), n’apportant pas de changements notoires au classement de ces équipes.

Mohamed-Amine Azzouz