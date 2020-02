Le ministre de l'Energie rend hommage Ã  M. Brahimi, doyen des pÃ©troliers foreurs algÃ©riens

Lors de sa rencontre avec M. Brahimi au siège du ministère, M. Arkab a mis en exergue "son riche parcours professionnel exceptionnel et sa précieuse contribution dans le secteur pétrolier en Algérie, en souhaitant faire bénéficier la génération future de sa longue expérience notamment dans le domaine du forage", selon la même source.

M. Brahimi s’est dit pour sa part, "très satisfait et très ému" par cet hommage et par cette reconnaissance du secteur de l’énergie à son parcours et son expérience.

Considéré par ses pairs comme "le maître des foreurs", M. Brahimi a permis d’assurer le suivi de l’activité des forages en exploitation après la décision des nationalisations des hydrocarbures en 1971 et a été à l’origine de la création de l’Institut algérien du pétrole (IAP) qui a formé des centaines de jeunes algériens dans les métiers de forage pétrolier avec des niveaux de qualifications élevés.

Il a, aussi, à son actif plusieurs performances dans le domaine de l’extinction des grandes éruptions sur des champs d’extraction pétroliers à travers le monde.

"En 1961 et 1962, il fut détaché auprès de la célèbre équipe américaine d’intervention sur site de Red Adair avec pour mission de maîtriser la grande éruption de l’époque à Gassi Touil, appelée le briquet du diable", selon une biographie de Mohamed Brahimi, écrite par le Professeur Mustapha Khiati.

Natif de la ville de Ménéa (wilaya de Ghardaïa), M. Brahimi, autodidacte, a décroché à 17 ans son premier poste d’ouvrier de plancher, puis le poste de second, et celui de maître-sondeur de forage, est-il noté dans le communiqué.(APS)