Atelier jeudi consacrÃ© au dÃ©veloppement de la presse Ã©lectronique: Tracer une stratÃ©gie participative

Cet atelier, qui se tiendra à l'Ecole supérieure de journalisme et des sciences de l'information (Enjsi), servira à faire un état des lieux de la presse électronique, à recenser les préoccupations de ses acteurs pour tracer une stratégie participative en vue de la développer et d'en préciser les fondements organisationnels de son activité.

Cet atelier, le premier d'une série d'ateliers prévus sur la réforme du secteur de la communication, réunira l'ensemble des professionnels du secteur, des académiciens, des opérateurs et des experts pour leur soumettre un exposé démonstratif et un avant-projet de texte avant son adoption par l'Exécutif, avait indiqué le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.

M. Belhimer avait annoncé, janvier dernier, le lancement de chantiers de "réforme globale" du secteur de la Communication, en associant les différents acteurs du domaine.

Ces réformes, qui s'inscrivent dans le cadre des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, seront axées sur "l'indépendance et la liberté de la presse dans le cadre du respect de la vie privée et de l'éthique et de la déontologie, et du rejet de l'injure et de la diffamation", avait fait savoir M. Belhimer.

Il avait insisté sur l'impérative (s'agissant notamment de la presse électronique ) "adaptation de la loi aux exigences de ce métier qui connaît un développement rapide", afin qu'il soit "au diapason de cette évolution aux plans législatif et professionnel". Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a instruit, début février, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet de procéder à la "régularisation de la situation juridique des journaux électroniques domiciliés en Algérie".

Ces médias seront traités "au même pied d'égalité" que la presse nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et officielles et d'accès à la publicité publique, "et ce dans le strict cadre de la loi et de la déontologie de la profession", avait-il affirmé. (APS)