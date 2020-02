Le CRB sâ€™impose sur le plus petit des scores

En présence d’un nombreux public aux attentes diamétralement opposées, le CRB a consolidé sa première place, alors que le NAHD s’enfonce dans la crise de résultats et demeure au bas du classement.

La première mi-temps a été riche en occasions, notamment pour le Chabab qui a affiché d’emblée la couleur de ses ambitions en enchaînant les actions dangereuses dans le camp du NAHD, notamment par le billet des deux avants-centres Gasmi et Souibaâ. Les occasions du NAHD ont été plutôt timides avec une seule action dangereuse signée Berrabeh, profitant d’une intelligente passe en profondeur qui finit dans les bras du portier du CRB. Les coéquipiers de Bouchar ont continué à rater les occasions franches pour scorer, à l’exemple de Nessakh et Gasmi jusqu’à ce que l’arbitre renvoie les 22 joueurs aux vestiaires. En seconde mi-temps, le Chabab double les efforts et enchaîne les attaques pour ouvrir la marque, mais le repli défensif des Sang et Or a compliqué la tâche des protégés de Franck Dumas qui ont été privés d’un penalty suite à un tirage de maillot flagrant sur Saayoud dans la surface de réparation. Il fallait attendre la 73’ pour que le CRB débloque la situation, sur un coup de pied arrêté tiré par le maestro Saayoud, la défense du NAHD dégage le cuir de manière aléatoire, ce qui profita à l’attaquant Khaled Bousseliou qui reprend le ballon d’un puissant tir et libérer la galerie belouizdadie. Toujours à l’origine des actions dangereuses, le milieu offensif Amir Saayoud sert l’attaquant Ahmed Gasmi qui a failli aggraver la marque suite à une tête puissante, dégagée in extremis par le portier du NAHD. Quelques minutes après son entrée en jeu en remplaçant Amir Saayoud, Samir Aiboud trouve le poteau suite à un bon centre du buteur Bousseliou.

Le CRB a réussi à s’imposer par le plus petit des scores et consolide sa place de leader de Ligue 1 avec 36 points, à six unités de son poursuivant, le MCA, qui comptabilise 30 points avec un match en retard face au PAC. Les protégés de Franck Dumas, récemment éliminés de la Coupe d’Algérie face à l’US Biskra, se focaliseront sur le championnat afin d’espérer remporter le titre qui manque au club depuis 2001, tandis que le NAHD souffre toujours au bas du classement et risque sérieusement la relégation.

Kader Bentounès