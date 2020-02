Commentaire : Des directives au service du peuple

Dans un discours fort empreint de vérité, de franchise et de responsabilité, le premier magistrat du pays a fait un diagnostic global et précis sur la situation actuelle du pays. Avec des mots simples, des chiffres et des preuves irréfutables, il a dressé un inventaire et définit les perspectives à court et moyens termes.

Tout en livrant sa pensée et sa réflexion sur plusieurs thèmes qui intéressent directement le citoyen, le chef de l’État a expliqué, avec des exemples et des images significatifs, les raisons de la crise actuelle. L’occasion pour le Président Tebboune remettre les pendules à l’heure et de sonner la fin du bricolage, du mensonge et de la mauvaise gestion qui ont failli provoquer la disparition de l’État. C’est une véritable feuille de route qui a été déclinée par le président de la République, dans laquelle sont définies les priorités, les méthodes de travail et la conduite à suivre par les walis et les responsables locaux dans la gestion des affaires de la cité. Le chef de l’État a asséné des vérités par preuves et chiffres sur les politiques et pratiques appliquées jusque-là et qui ont conduit à la crise profonde provoquant les protestations populaires.

Un mouvement qui sauvé le pays d’une catastrophe aux lourdes conséquences sur l’avenir du pays nation et de ses institutions.

Désormais, ces pratiques et méthodes n’ont plus de place dans la nouvelle République en cours d’édification. La phase actuelle appelle à une rupture dans la forme et dans le fond, à travers la mise en place de nouveaux principes et mécanismes de gestion, dans le cadre de la nouvelle gouvernance basée essentiellement sur la gestion rationnelle, la transparence, l’esprit de responsabilité et l’engagement patriotique.

Le président de la République a placé la prise en charge des préoccupations des populations au centre de la gestion des affaires l’État, notamment au niveau local. Il a beaucoup insisté sur le devoir d’écouter et de régler les problèmes quotidiens des citoyens. La proximité, le dialogue et l’efficacité sont les maîtres mots de la nouvelle méthode de travail. Dans cet ordre d’idées, le chef de l’État a donné des orientations et des instructions fermes aux walis concernant leurs missions et responsabilités dans la gestion des affaires publiques. Ils sont, désormais, soumis à une évaluation régulière et à un suivi permanent, dans le cadre de la nouvelle politique imprimée au pays. Aucun écart, ni négligence, ni mauvaise gestion n’est autorisé.

La dynamique amorcée, depuis l’élection du chef de l’État, le 12 décembre 2019, exige engagement, détermination et efficacité dans la gestion au service du citoyen. La satisfaction de ses attentes et aspirations demeure le principal objectif et la préoccupation majeure de tous les responsables à tous les niveaux.

La feuille de route est ainsi tracée, la méthode de travail dévoilée et les objectifs autant que les priorités connus. Le temps de l’action est donc arrivé, pour conduire le redressement de la situation, la relance de l’économie et le lancement des chantiers de l’espoir au service du peuple et du pays.

M. Oumalek