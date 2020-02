Le ministre du Commerce : Â«les prix des fruits et lÃ©gumes seront maÃ®trisÃ©s durant ramadhanÂ»

Une autre bonne nouvelle pour les consommateurs : les prix des légumes et fruits seront maîtrisés, et il y aura une baisse. En ce sens, le ministre n’a pas écarté l’éventualité de plafonner, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, les marges bénéficiaires des commerçants qui vendent des produits de large consommation. «Le Ramadhan sera un mois clément pour tous», a-t-il assuré, révélant «la mise en place d'une carte nationale du producteur dans six mois, en vue de protéger la production nationale et de rationaliser les importations».

Interrogé sur le lait, M. Rezig a indiqué qu’un rapport est en phase d’élaboration sur les failles dans la distribution du sachet de lait subventionné. «Il faut savoir que 70% de la poudre de lait est utilisée dans la fabrication des produits dérivés. Pour preuve, plusieurs laiteries publiques et privées sont concernées et risquent d'être fermées», a affirmé le ministre. Par ailleurs, il a annoncé le lancement «de vastes consultations prochainement avec des opérateurs économiques, en vue d'évaluer l'accord d'association avec l'Union européenne».

Neila B.