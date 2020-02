«Les indicateurs positifs enregistrés par le secteur ne reflètent pas la réalité sur le terrain, en ce sens que les efforts consentis sont focalisés sur la disponibilité des ressources hydriques, et non sur leur exploitation idoine», a précisé le ministre, lors de la rencontre gouvernement-walis. «La production nationale en eau potable est estimée à 3,6 milliards de m3, mais l'inefficacité des réseaux est à l'origine de coupures et de perturbations continues dans certaines régions», a indiqué M. Berraki.

Le ministre a mis l'accent sur l'impératif de s'adapter aux changements climatiques, devenus une réalité et qui font de l'eau une ressource rare et précaire en Algérie.